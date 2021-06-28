Google, Arama Sonuçları Hakkında Kullanıcılarını "Uyarmaya" Başlıyor!

Google yakın zamanda arama sonuçlarını doğrulamak için bazı adımlar attı, ancak bazen güvenilir kaynaklara ulaşmak zor olabiliyor. Bu, özellikle de son dakika haberlerinde geçerli. Google artık bir aramanın güvenilir olmadığı durumlarda en azından kullanıcıları uyaracak yeni bir özelliği test ediyor.
Google Arama yetkilisi Danny Sullivan, Recode'a verdiği demeçte, bu yeni özelliğin arama kullanıcılarına yeni veya son zamanlardaki bilgiler hakkında ekstra bağlam sağlamak için tasarlandığını belirtti: "Birisi Google'da arama yaptığında, elimizden gelen en alakalı, güvenilir bilgileri göstermeye çalışıyoruz. Ancak arama sonuçlarında bazen tamamen yeni olan birçok şey çıkıyor."
Böyle bir durum söz konusu olduğunda, arama sonuçlarının üzerinde bir kutu, kullanıcılara "bu sonuçlar hızla değişiyor gibi görünüyor" diye uyarı görüntülüyor ve "bu konu yeniyse, sonuçların güvenilir kaynaklar tarafından eklenmesi bazen zaman alabilir" diyor.
Tam olarak uygulanırsa, bu yeni özellik Google'ın son zamanlarda kullanıcıları arama sonuçlarının kalitesi hakkında bilgilendirme çabalarına katkıda bulunacak. Şubat ayında şirket, arama sonuçlarının yanında ilgili web sitesi hakkında bilgi getiren "bu sonuç hakkında" panelini devreye almıştı.
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