iPhone 14'ün Hem Büyük, Hem de Uygun Fiyatlı Bir Sürümü mü Olacak?

Apple'ın 2022 yılında piyasaya süreceği iPhone 14 serisinde hem büyük ekranlı hem düşük bütçeli 2 iPhone modeli yer alabilir.

  • Ercan Uğurlu
iPhone 14 Hem Büyük Hem Uygun Fiyatlı mı Olacak?

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