iPhone 14'ün Hem Büyük, Hem de Uygun Fiyatlı Bir Sürümü mü Olacak?

Apple'ın gelecek planlarına ilişkin tahminlerinde genellikle nokta atışlarında bulunan analist Ming-Chi Kuo'dan yine yeni bir haber var. Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2022 iPhone serisinde uygun fiyatlı 2 modelin bulunacağına işaret ediyor. Kuo'ya göre bu telefonların ekranları o kadar da küçük olmayacak.
Bilindiği gibi 2020 yılında iPhone SE (2020) ve iPhone 12 mini şeklinde serinin diğer telefonlarına daha uygun fiyatlı bir alternatif getiren Apple, Kuo'nun iddiası doğru çıkarsa bu defa farklı bir tutum sergileyecek. Bilindiği gibi Apple, "uygun fiyatlı" iPhone modellerinde genellikle küçük ekranlara yer veriyor. iPhone SE (2020)'de 4.7 inç boyutunda bir ekran kullanan Apple, iPhone 12 mini'de ise 5.4 inç boyutunda bir ekrana yer vermişti.
Kuo'nun iddiası ise, 2022 yılında tanıtılacak iPhone 14 serisinde, 6.7 inç ve 6.1 inç boyutlarında olacak ve yine uygun fiyat politikası güden 2 telefon kendine yer bulacak. Bu iddia önemli, zira bilindiği gibi Apple'ın tek 6.7 inçlik telefonu olan iPhone 12 Pro Max'in fiyatı tam 1099 Dolar. Bu anlamda Apple'ın 2022 yılında bu boyda olan ve daha bütçe dostu bir telefona yer vereceği iddiası biraz düşündürücü. Sizce Apple böylesi bir telefon üretir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizlerle paylaşın.
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