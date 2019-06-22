Google, Arama Sonuçlarında Paylaş Düğmesi Deniyor
Google, arama sonuçlarını paylaşmaya yönelik yeni bir özelliği, daha doğrusu düğmeyi test ediyor!
Size sorulan soruları kaç defa "Google'a sor" diye cevapladınız? Bu tür basit sorular size internet üzerinden geldiğinde, LMGTFY gibi bir siteyi kullanıp, karşı tarafa Google'ı kullanma konusunda destek olabiliyordunuz. Şimdi ise Google, bir arama sonuçlarını paylaşma işlevi sunmaya hazırlanıyor.
Android'deki en son Google arama uygulaması beta sürümü, Google aramalarını başkalarıyla paylaşmanıza izin veriyor. Google uygulamasının beta sürümünü kullananlar, arama sonuçları sayfasında bir "paylaş" düğmesi görüyorlar. Düğmeye dokunulduğunda bir "search.app.goo.gl" bağlantısı görüntüleniyor. Bu bağlantıyı gönderdiğiniz kişi, arama metnini yazma zahmetinden kurtularak, arama sonuçları sayfasına yönlendiriliyor.
Burada önemli olan bir nokta, sadece arama metninin paylaşılması ve arama sonuçlarının karşı tarafta aynı şekilde görünmemesi. Google, arama sonuçlarını sizin hakkınızda bildiklerine göre kişiselleştiriyor. Doğal olarak bunların paylaşılması, ciddi bir gizlilik sorununa yol açabilir. Ancak aynı sonuçlar yerine herkesin kendi kişisel sonuçlarını görmesi, kafaları karıştırıp, cevap yerine daha fazla sorulara yol açabilir.
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