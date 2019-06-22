Google, Arama Sonuçlarında Paylaş Düğmesi Deniyor

Google, arama sonuçlarını paylaşmaya yönelik yeni bir özelliği, daha doğrusu düğmeyi test ediyor!

Google, Arama Sonuçlarında Paylaş Düğmesi Deniyor

Size sorulan soruları kaç defa "Google'a sor" diye cevapladınız? Bu tür basit sorular size internet üzerinden geldiğinde, LMGTFY gibi bir siteyi kullanıp, karşı tarafa Google'ı kullanma konusunda destek olabiliyordunuz. Şimdi ise Google, bir arama sonuçlarını paylaşma işlevi sunmaya hazırlanıyor.

Android'deki en son Google arama uygulaması beta sürümü, Google aramalarını başkalarıyla paylaşmanıza izin veriyor. Google uygulamasının beta sürümünü kullananlar, arama sonuçları sayfasında bir "paylaş" düğmesi görüyorlar. Düğmeye dokunulduğunda bir "search.app.goo.gl" bağlantısı görüntüleniyor. Bu bağlantıyı gönderdiğiniz kişi, arama metnini yazma zahmetinden kurtularak, arama sonuçları sayfasına yönlendiriliyor.

Burada önemli olan bir nokta, sadece arama metninin paylaşılması ve arama sonuçlarının karşı tarafta aynı şekilde görünmemesi. Google, arama sonuçlarını sizin hakkınızda bildiklerine göre kişiselleştiriyor. Doğal olarak bunların paylaşılması, ciddi bir gizlilik sorununa yol açabilir. Ancak aynı sonuçlar yerine herkesin kendi kişisel sonuçlarını görmesi, kafaları karıştırıp, cevap yerine daha fazla sorulara yol açabilir.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Windows Update Artık Uyarı Gösterecek
Samsung, Çift Ekranlı Telefon Üzerinde Çalışıyor
Cooler Master yeni Pro-Series Soğutucusunu Duyurdu
Galaxy Note 10 Sound on Display ile Gelebilir
Huawei, Nova 5, Nova 5 Pro ve Fazlasını Tanıttı

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost