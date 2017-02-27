Google Asistan, Android 6.0'lılara Resmi Olarak Geliyor
Google Asistan, Pixel ve Pixel XL'dan sonra ilk olarak LG G6'ya ve sonrasında bu Android'lere geliyor!
Yenilenmiş Google Asistan, ilk olarak Google'ın kendi telefonları olan Pixel ve Pixel XL akıllı telefonlarına gelmişti. Google'ın ünlü arama motoru milyonlarca kişi tarafından kullanılırken, Google Asistan'la sınırlamaya gidilmesi her ne kadar kafa karıştırsa da, neyse ki çok geçmeden bu sınırlama kaldırıldı ve resmi olarak Google Asistan'ın diğer akıllı telefonlara da geleceği duyuruldu.
LG G6 Tanıtıldı! İşte Özellikleri
Daha önce farklı yöntemlerle Android 6.0 Marshmallow güncellemesi almış olan akıllı telefonlara yüklenebilen Google Asistan, artık legal yöntemlerle edinilebilecek. Ancak bunun için telefonun Android 6.0 güncellemesine sahip olması gerekiyor. Bu da, şu an piyasada kullanımda olan akıllı telefonların yüzde 30'unu kapsıyor.
Pixel ve Pixel XL dışında ilk olarak bugün Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan LG G6 ile göreceğimiz Google Asistan, önümüzdeki günlerde dağıtılmaya başlanacak.
Google'ın söylediğine göre ilk olarak Amerika'da, Avustralya ve İngiltere'de "İngilizce" olarak dağıtılmaya başlanacak olan Google Asistan, bu ülkeleri takiben Almanya'ya da "Almanca" olarak hizmet sunacak. Google Asistan'a yıl içinde diğer dillerin de eklenmesi bekleniyor.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın