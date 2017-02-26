LG G6 Resmi Olarak Tanıtıldı!
MWC 2017'nin en çok merak edilen cihazlarından LG G6, sonunda resmi olarak tanıtıldı!
Sayısız sızıntının ardından merakla beklenen resmi tanıtım saati geldi ve LG G6 tanıtıldı.
LG G6'da LG'nin en çok üstünde durduğu alan, telefonun FullVision ekranı. Firma, FullVision ile daha büyük, telefon deneyiminizi daha yoğun bir hale getiren bir ekran sunmayı amaçlıyor. Telefonun boyutlarında büyük bir değişiklik yapılmadığından, LG G6 taşınabilirlik konusunda da iddialı.
5,7 inç'lik ekrana sahip LG G6, 18:9 gibi alışık olmadığımız bir ekran ornanına sahip. Bu, telefonun daha dar olduğu anlamına geliyor. LG'ye göre bu ekran oranı, medya tüketiminde bize daha iyi bir deneyim sağlayacak. Gövdesinde cam ve metale yer veren LG G6, Optimus G'den bu yana bu maddeleri ilk defa kullanıyor.
Su ve toz geçirmezlik özellikleriyle ve Qualcomm 821 işlemci ile gelen LG G6, alüminyum gövdesini bir parmak izi tarayıcısıyla tamamlıyor. 13 megapiksellik çift arka kamera, cihazın arkasında çıkıntılı biçimde durmuyor. LG, telefonun Mystic White, Astro Black ve Ice Platinum olmak üzere üç renk seçeneğiyle geleceğini söylüyor.
Çoğumuzun büyük bir telefon istediğinden emin olan LG G6, bize istediğimiz büyük ekranı sunuyor. Peki istediğimiz bu ekran ve LG G6'nın geri kalanı ne kadar iyi? Cevabı önümüzdeki saatlerde sizlerle paylaşacağımız ön incelemizde bulacaksınız.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 6 Yorum Giriş Yapın
super olmus super .cok şık ve yakisikli.
ekran açık kalma süresi 5 saat in altına düşerse sıkıntı,yoksa yakışıklı telefon
g5 ten sonra oldukça güzel görünüyor. Ancak şahsi fikrim en az 1 sene sonra alınmalı teknolojik cihazlar. Çıkış fiyatlarını haketmiyor hiçbir keyfi cihaz.Ucuz alternatifleri olduğu için keyfi diyorum.
Lg g5 kulanıcısı olarak g6 almayacağım samsungun fazlasıyla lg yi solladı buda büyük fiyasko lg için çerçevesiz ekranı bile bererip kulanamadılar tercihim s8 oldu lc benim gibi düşünen kulanıcılarını böyle tek tek kaybedecek yazık tek kelime ile lg fiyaskolara imza atıyor.
Süper diye niteleyen arkadaşlar handikap 1 snapdragon 835 yok yerine snapdragon 821 var 2 samsung 2 senedir kavisli ekran kulanırke daha lg çerçevesiz ekrana bile geçemedi 3 bu boyuttaki ekrana 3300 mah batarya fiyasko tek kelime ile. 4 markalar kamera mp artırırken bunlar mp düşürmeyi uyguluyor. Daha yazarım ama ve lakin benim lg 5 bundan daha iyi fakat samsung s8 kalitesi ağır basıyor lg artık benim için hikaye oluyor s8 alacağım Lg kulanıcılarını böyle tek tek kaybeder...
çok güzel telefon lg almak istiyorum ama keşke samsung note 7 de olduğu gibi ekran çözünürlüğü ayarlama ve ram düzenleme programı olsa..samsung yazılımsal olarak lg den daha iyi