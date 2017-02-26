LG G6 Resmi Olarak Tanıtıldı!

MWC 2017'nin en çok merak edilen cihazlarından LG G6, sonunda resmi olarak tanıtıldı!

LG G6 Resmi Olarak Tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 6 Yorum

super olmus super .cok şık ve yakisikli.

ekran açık kalma süresi 5 saat in altına düşerse sıkıntı,yoksa yakışıklı telefon

g5 ten sonra oldukça güzel görünüyor. Ancak şahsi fikrim en az 1 sene sonra alınmalı teknolojik cihazlar. Çıkış fiyatlarını haketmiyor hiçbir keyfi cihaz.Ucuz alternatifleri olduğu için keyfi diyorum.

Lg g5 kulanıcısı olarak g6 almayacağım samsungun fazlasıyla lg yi solladı buda büyük fiyasko lg için çerçevesiz ekranı bile bererip kulanamadılar tercihim s8 oldu lc benim gibi düşünen kulanıcılarını böyle tek tek kaybedecek yazık tek kelime ile lg fiyaskolara imza atıyor.

Süper diye niteleyen arkadaşlar handikap 1 snapdragon 835 yok yerine snapdragon 821 var 2 samsung 2 senedir kavisli ekran kulanırke daha lg çerçevesiz ekrana bile geçemedi 3 bu boyuttaki ekrana 3300 mah batarya fiyasko tek kelime ile. 4 markalar kamera mp artırırken bunlar mp düşürmeyi uyguluyor. Daha yazarım ama ve lakin benim lg 5 bundan daha iyi fakat samsung s8 kalitesi ağır basıyor lg artık benim için hikaye oluyor s8 alacağım Lg kulanıcılarını böyle tek tek kaybeder...

çok güzel telefon lg almak istiyorum ama keşke samsung note 7 de olduğu gibi ekran çözünürlüğü ayarlama ve ram düzenleme programı olsa..samsung yazılımsal olarak lg den daha iyi

Sen de yorum yaz

Renault'da Şubat Fırsatı!

 
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Galaxy S8'in Tanıtım Tarihi Kesinleşti: 29 Mart
iPhone 6'nın Kapanma Sorunları iOS 10.2.1 İle Çözüldü
Withings Gidiyor, Nokia Geliyor!
Ön İnceleme: Galaxy Tab S3 Elimizdeydi!
Samsung'tan Galaxy Book'u Gösteren Videolar!

En Çok İndirilenler
CCleaner
Avira Free
VLC media player (64 Bit)
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir