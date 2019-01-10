Google Asistan Destekli Ayna Tüketiciyle Buluştu
Google Asistan kullanıcılarıyla bu sefer bir "akıllı ayna" üzerinden buluşacak
Bu aralar dijital asistanların neredeyse tüm cihazlara dahil edildiği bir dönemdeyiz. Dijital asistanların girmediği pek az yer var ve buna evlerimizin banyoları da dahil. Ancak yakında bu durum değişebilir.
Capstone Connected Home, Google Asistan teknolojisine sahip bir akıllı aynayı CES 2019'un düzenlendiği Las Vegas'ta görücüye çıkararak sanal asistan dönüşümünün vardığı noktayı gözler önüne seriyor. Akıllı ayna, Google Asistan'a akıllı ayna üzerinden komut vermenizi ve hava durumu, trafik bilgisi, takvim etkinliklerinizin yeri ve zamanı gibi bilgileri göstermeyi hatta diş fırçalama ve cilt bakımı gibi rutinlerinizi YouTube ile sıkıcı olmaktan çıkarmayı amaçlıyor.
Tasarım açısından akıllı ayna herhangi bir evde hiçbir uyumsuzluk sorunu yaşamadan kullanılabiliyor ve kullanılmadığı sırada sıradan bir ayna gibi görünüyor. Aynayı üreten şirket olan Capstone Connected Home, aynanın önümüzdeki birkaç ay içerisinde satın alınmaya hazır olacağını açıkladı ancak firma henüz bir fiyat bilgisi vermemeyi tercih ediyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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