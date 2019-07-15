Google Asistan Kayıtları Dışarı Sızdı!
Google, yaşanan sızıntıya çok kızdı ama mesele bu değil: Dev firma, bizi "çok fena" biçimde dinliyor mu?
Google için çalışan birilerinin, Google Asistan'a söylediklerinizi dinlemediğini umuyorsanız, bundan vazgeçin. Google'ın ses kayıtlarını dinlemesi için kiraladığı kişilerden biri, kayıtları Belçikalı bir haber kuruluşuna sızdırdı. Haber kuruluşu, ses kayıtlarını bir habere dönüştürdü.
Google bu durumdan dolayı çileden çıktı, ancak çileden çıkması gizliliğinizin ciddi olarak ihlal edildiği gerçeğini değiştirmiyor. Flaman haber raporu birçok kullanıcının ses kayıtlarını içerdiğinden önem taşıyor. Rapor bildiklerimizi tekrarlıyor ancak asistana söylediklerinizin kaydedildiğini ve depolandığı yerin hack'lenip, sızabileceğini, haber kuruluşların, hükümetlerin ve hacker'ların eline geçebileceğini sıkı biçimde hatırlatıyor.
Google, Cuma günü paylaştığı bir blog gönderisinde inceleme sürecinin farklı diller için gerekli olduğunu söylemişti. Blog'a göre "tüm ses parçacıklarının yaklaşık yüzde 0,2'si" insan incelemesine tabi tutuluyor. Bu küçük bir oran gibi görünebilir ancak Google Asistan'a sorgu yapabilen 1 milyar cihaz olduğunu unutmamakta fayda var.
Sızıntıyı daha da korkunç yapan, kayıtların çoğunun yanlışlıkla olması. Google Asistan gibi birçok dijital asistan, "Hey Google" gibi bir sözcükle etkin hale geliyor. Belçika haber raporuna göre 1.000 kayıttan 153'ü, "OK Google" sözcükleriyle tamamen alakasız ve kaydedilmemesi gereken şeylerden oluşuyordu. Kuruluşa göre Google, yaklaşık yüzde 10 oranında kaydetmemesi gereken şeyi kaydediyor.
Olayın bu noktadan sonra nasıl gelişeceği bilinmiyor. Bilinen ise Google Home, Apple HomePod ve Amazon Echo gibi cihazları evinizin baş köşesine koymadan önce bir iki kez değil, birçok kez düşünmeniz gerektiği. Çoktan koyduysanız, bunları derin bir çukur kazıp, toprağa gömmeyi de düşünebilirsiniz. Benzer şekilde telefonunuzdaki Google Asistan'ın "sürekli dinleme" işlevini (yani sürekli kaydedilmeyi) kapatmak, akıllı telefonunuzu hayatınızdan çıkaramıyorsanız, içinizi biraz (bir sonraki fiyaskoya kadar) rahatlatabilir.
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