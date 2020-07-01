Google, Bir Süre Önce Kaldırdığı Play Store Özelliğini Geri Getiriyor

Google, Play Store'un uygulama güncelleme bildirimlerini bu senenin başlarında kaldırmıştı. Bu değişikliğin çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilmesinin ardından bildirimleri geri getiren bir üçüncü parti uygulama Play Store'da yayınlanmıştı. Şimdi ise Google, kararını değiştirmeyi düşünüyor olabilir.
Android Police'in eline ulaşan ekran görüntülerinde, güncellemelerin yüklendiğine dair bildirimler bildirim alanında görünüyor. İşlevin Android 11 beta yüklü bir Pixel 3a'da, Play Store 20.7.16-all sürümünde ortaya çıktığı belirtiliyor.
Play Store'un en son sürümünü yüklediğinizde işlev geri gelmiyor, bu nedenle değişiklik sunucu üzerinden yapılıyor olabilir. Firmanın Play Store bildirimlerini gerçekten geri mi getirdiği, yoksa bir yanlışlık mı olduğu henüz kesin olarak belli, değil. Durumun netleşmesi için birkaç gün veya birkaç hafta beklememiz gerekecek.
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