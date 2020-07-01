Google, Bir Süre Önce Kaldırdığı Play Store Özelliğini Geri Getiriyor

Ortaya çıkan ekran görüntüsüne göre Google, uygulama mağazası Play Store'un güncelleme bildirimlerini kaldırmak konusunda geri adım atıyor.

Play Store Bildirimleri Geri mi Geliyor?
Ekran görüntüsü: Android Police

Google, Play Store'un uygulama güncelleme bildirimlerini bu senenin başlarında kaldırmıştı. Bu değişikliğin çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilmesinin ardından bildirimleri geri getiren bir üçüncü parti uygulama Play Store'da yayınlanmıştı. Şimdi ise Google, kararını değiştirmeyi düşünüyor olabilir.

Android Police'in eline ulaşan ekran görüntülerinde, güncellemelerin yüklendiğine dair bildirimler bildirim alanında görünüyor. İşlevin Android 11 beta yüklü bir Pixel 3a'da, Play Store 20.7.16-all sürümünde ortaya çıktığı belirtiliyor.

Play Store'un en son sürümünü yüklediğinizde işlev geri gelmiyor, bu nedenle değişiklik sunucu üzerinden yapılıyor olabilir. Firmanın Play Store bildirimlerini gerçekten geri mi getirdiği, yoksa bir yanlışlık mı olduğu henüz kesin olarak belli, değil. Durumun netleşmesi için birkaç gün veya birkaç hafta beklememiz gerekecek.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

E-Dönüşüm'de 1 Temmuz'a Hazırlanın!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
2 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık imkanı
Günün En çok Okunanları
Mafia III: Definitive Edition İnceleme
The Simpsons, Irkçılığa Karşı Aldığı Kararla Yeni Bir Döneme Giriyor
TikTok Skandalından Sonra, Gizlice Pano İzleyen 53 Uygulama Daha Yakalandı
Android 11'in Heyecan Uyandıran Bu İşlevi, Tüm Telefonlara Gelmeyebilir
Prototiplerde Kalan "Ultra Hızlı 100W Şarj", Bu Kez Gerçekten Gelebilir

 

 