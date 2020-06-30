Uluslararası Uzay İstasyonu'nda "Ayna Kazası" Yaşandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda rutin bir bakım sırasında NASA astronotu Chris Cassidy, her yıl büyüyen uzay çöplüğüne yanlışlıkla ufak bir katkıda bulundu. CNN'in bildirdiğine göre Cassidy, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında yer alan 194 kilogramlık büyük bir batarya paketini değiştirirken, uzay giysisine bağlı olan küçük bir ayna koparak uzaklara süzüldü.
Bu aynalar astronotların bileklerine bağlı ve hem uzay giysilerindeki elektrikli parçaları hem de oluşabilecek kör noktaları görmelerini sağlıyor. 7x12 santimetre boyutlarında olan bu aynalar yaklaşık 50 gram ağırlığında.
Neyse ki bu küçük sorun dışında Cassidy ve bir diğer NASA astronotu olan Robert Behnken, NASA'nın bir blog yazısı aracılığıyla duyurduğu üzere "uzay istasyonunun bataryalarını değiştirmek için yapılacak dört uzay yürüyüşünün ilkinde planlanan tüm çalışmaları tamamladılar."
İki astronot, var olan nikel-hidrojen bataryaları yeni lityum-iyon bataryalar ile değiştirdiler. Yeni bataryalar, istasyonun güneş düzenleri tarafından oluşturulan enerjiyi depolayarak güneş ışığı altında olmadığı zamanlarda mikro-yerçekimi laboratuvarına güç sağlıyor.
Gerçekleştirilen uzay yürüyüşü 6 saat 7 dakika sürdü. Cassidy ve Behnken ikilisinin 1 Temmuz tarihinde ikinci uzay yürüyüşü ile daha fazla görevi tamamlaması planlanıyor.
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