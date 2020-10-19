Google, Bir Uygulamasının Daha Fişini Çekmeye Hazırlanıyor

Google'ın sona erdirdiği ürün ve hizmetlerin sayısını artık kimse hatırlamıyor. Bu sayı o kadar çok ki, Google tarafından öldürülen hizmetlere adanmış bir web sitesi bile var. Şirketin 2016 yılında sevdikleriniz için konum paylaşma uygulaması olarak eklediği Google'ın Güvenilir Kişiler (Trusted Contacts) uygulaması, yaklaşık dört yıl hizmet verdikten sonra, artık kapatılıyor. Google, uygulamanın sunduğu işlemlerin Google Haritalar'a eklendiğini ve kullanıcıların buradan devam edebileceğini belirtiyor.
Hem Android hem de iOS platformunda bulunan Güvenilir Kişiler uygulamasında sosyal medya unsurları bulunmuyordu, yalnızca güvenilen kişilerin son etkinliklerinin ve cihaz pil durumunun bir listesini içeriyordu.
Google, servisin fişini 1 Aralık'ta çekeceğin duyurdu. Bu süre içinde isterseniz güvenilir kişilerin listesini yedekleyebiliyorsunuz.
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