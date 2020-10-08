Google'dan Büyük İsim Değişikliği: G Suite Gitti, Workplace Geldi

Google, kurumsal müşterileri hedefleyen üretkenlik uygulamaları serisi G Suite'in adını değiştirdiğini açıkladı. Hizmetler artık Google Workspace adı altında işleyecek.

  • Cenk Tarhan
Google, bulut servislerinde değişiklik gerçekleşti

Google, kurumsal müşterileri hedefleyen üretkenlik uygulamaları serisi G Suite'in adını değiştirdiğini açıkladı. Hizmetler artık Google Workspace adı altında işleyecek.

İsim değişikliği Google'ın Dokümanlar, E-Tablolar ve Google Drive gibi uygulamaların kurumsal sürümlerini şirketlere daha çok yayma çabasının bir parçası değerlendiriliyor. Şirket, arama ve reklamcılık dışında para kazanmanın daha fazla yolunu bulmaya çalışırken, bulut işini genişletmek istiyor. Google'ın yaptığı açıklamaya göre Workspace paketinin şu anda aylık 2,6 milyar kullanıcısı bulunuyor.

Yeni isimle beraber birkaç yeni özellik de geliyor. Kullanıcılar artık tıklamak zorunda kalmadan dosyalarına ekledikleri bağlantıların önizlemelerini görebilecekler. Google'ın yazılımı, bir kişi "@" işareti ile bir iş arkadaşından bahsederse, ona bir görev atama veya onunla bir belge paylaşma gibi eylemler de öneriyor. Google ayrıca, şirketin Zoom ile rekabet eden telekonferans yazılımı Meet'te görüntülü görüşmeler için görüntü içinde görüntü araçlarını genişletiyor.

Bu değişiklik, son kullanıcı açısından önemli, zira Google yazılımlarına yeni özellikler eklemeden önce bu hizmetlerin iş odaklı sürümlerine entegre edip test ediyor. Bu girişime, COVID-19 nedeniyle birçok şirket için ofis hayatı durma noktasına geldiğinden dolayı, çalışanların ev ofislerine yönlenmesinin neden olduğu düşünülüyor. Google çalışanlarının da çoğunun en az Temmuz 2021'e kadar uzaktan çalışması bekleniyor.

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