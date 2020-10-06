Google Tarafından Üretilmeyen Android Cihazlar, Google'ın Merceğinde

Google, yeni girişimi ile Pixel dışında kalan, başka bir deyişle kendisi tarafından üretilmeyen cihazlardaki güvenlik açıklarına dikkat çekiyor ve düzeltilmesini istiyor.

Android üreticilerine Google ayarı

Android'in güvenliğini artırmak için güncellemeleri hızlandırmaya çalışan ve hata açıkları bulanlara ödül veren Google, artık kendisi tarafından sunulmayan cihazların ve yazılımların kusurlarını da ortaya çıkararak bir adım daha ileri gitmeyi hedefliyor. Üçüncü parti Android cihazlara özgü güvenlik açıklarını belirlemek için, XDA-Developers aracılığıyla Android Partner Vulnerability Initiative girişimi başlatıldı. Google bu girişimle hem bu yazılımlar için yamaların daha hızlı üretilmesini hem de kullanıcıları olası sorunlar konusunda uyarmayı hedefliyor.

Bu girişim başlar başlamaz bir dizi Android sorununun ele alındığı belirtilen bir blog yazısında şirket ismi verilmedi ancak birkaç üreticinin adı geçti. Örneğin Huawei, 2019'da güvenli olmayan cihaz yedeklemelerinde sorunlar yaşadı. Oppo ve Vivo telefonlarının açıktan yükleme gibi güvenlik açıkları vardı. ZTE'nin mesaj servisi ve tarayıcıda otomatik doldurma konusunda zayıflıkları vardı. Etkilenen diğer üreticiler arasında Meizu, yonga üreticisi MediaTek, Digitime ve Transsion yer alıyor.

Google, kusurları açıklamadan önce bu firmaların bilgilendirildiğini ve hepsi olmasa da çoğu açığın giderilmiş göründüğünü belirtti. Bu girişim, elbette cihazınızı güncel tutmanızın önemini tekrar vurguluyor, ancak aynı zamanda Android iş ortaklarına da bir baskı uyguluyor. Verilen mesaj net: Kusurlarınızı giderin, aksi takdirde kullanıcılar bunu yapmadığınızı bilecek. Google'ın bu girişiminin başarısı yalnızca Google'ın kendisinde değil, Android ekosisteminde de güvenliğin daha ciddiye alınacağı anlamına geliyor.

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