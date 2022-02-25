Google, Çalışanları İçin Maske ve Aşı Zorunluluğu Uygulamasını Kaldırıyor!

Google, CNBC tarafından bildirildiği üzere, artık ABD'li çalışanları için COVID-19 aşılarını zorunlu kılmayacak. Halihazırda aşılanmış olan çalışanlarından maske takmalarını, test yaptırmalarını veya çoğu ofiste çalışırken sosyal mesafeye uymalarını istemeyecek. Aşısız çalışanların test ve maske takma yönetmeliklerine uymaya devam etmeleri gerekecek.
Bir Google sözcüsü, e-postayla gönderilen bir bildiride, "Bay Area'daki mevcut koşullara dayanarak, gelmeyi seçen çalışanlarımızın artık ofise gelelebilecek olmasından ve meslektaşları ile bağlantı kurma yeteneğine sahip olmasından memnunuz. Ofise gelme şansını memnuniyetle karşılayan çalışanlara bunu güvenli bir şekilde yapabileceğimiz her yerde yapma seçeneği sunarken, evden çalışmaya hazır olmayanlara da izin veriyoruz" dedi.
Goggle daha önce çalışanlarına şirketin Koronavirüs aşılama kurallarına uymadıkları takdirde maaşlarını kaybedeceklerini ve sonunda işten atılacaklarını söylemişti.
Bu karar, Amazon'un iki hafta önce tam aşılı çalışanları için maske zorunluluğunu kaldırmasının hemen ardından geliyor. Pek çok büyük ABD'li şirketin de kısa süre içinde benzer kararlar alması bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın