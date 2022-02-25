Google, Çalışanları İçin Maske ve Aşı Zorunluluğu Uygulamasını Kaldırıyor!

Daha önce Koronavirüs aşısı olmayan çalışanlarının işlerini kaybedeceğini söyleyen Google, şimdi tam tersi bir karara imza attı. Google'da artık maske ve aşı zorunluluğu kalkıyor!