Google CEO'su: Yapay Zeka Kontrol Altına Alınmalı

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, yapay zekanın yönetmelikler tarafından daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini bu sözlerle dile getirdi!

Google CEO'su: Yapay Zeka Kontrol Altına Alınmalı

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, yapay zekanın yönetmeliklerle kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Financial Times'ta bir makalesi yayınlanan Pichai, yazısına yapay zekanın faydalarından ve gelecek için duyduğu heyecandan bahsederek başladı.

Pichai'ye göre yapay zekanın "sorumlu bir biçimde, herkesin faydalanacağı biçimde geliştirilmesi" gerekiyor. Makalede yapay zekanın faydalarından bahseden Pichai, deepfake gibi olumsuz etkilerini de ele aldı. Yöneticiye göre teknolojinin kötüye kullanılmasını engellemek için yapay zekayı yönetmeliklerle kontrol altına almak gerekiyor. Bunun kararını vermeyi piyasa güçlerinin eline bırakmak, Pichai'ye göre doğru bir hamle değil.

CEO, yönetmeliklerin işleyebilmesi için uluslararası bir çalışmanın yapılması gerektiğine ve "çekirdek değerler" üzerinde anlaşılması gerektiğine inanıyor.

Pichai'ye göre kuralları oluştururken sıfırdan başlamaya gerek yok çünkü Avrupa Birliği'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GPDR) kuralları, "güçlü bir temel" oluşturuyor.

Önümüzdeki yıllarda yapay zekanın, daha ziyade yapay zekanın kişisel veriye ve paraya aç devasa firmalar tarafından kullanım şeklinin nasıl kontrol edileceğini merak konusu.

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