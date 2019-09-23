Google, Chrome'un Bazı Yeniliklerini Gösterdi!
Google, Chrome'un sekmelerine, adres çubuğuna ekleyeceği yenilikleri ve yeni kişiselleştirme seçeneğini gösterdi!
Google, önümüzdeki aylarda web tarayıcısına ekleyeceği birkaç işlevi duyurdu. Yenilikler arasında daha iyi sekme yönetimi, adres çubuğunun sorulara daha iyi cevaplar vermesi ve Chrome'un pencere rengini değiştirmenizi sağlayan dahili temalar var.
Sekme yönetimine yakından bakacak olursak Android kullanıcıları, yakında sekmelerin ön izlemelerini gösteren yeni bir ızgara görünümü elde edecekler. Bu ekranı kullanarak sekmeleri gruplandırmak mümkün olacak.
Sekmelerde masaüstünde de geliştirmeler olacak. Çok sayıda sekme açtığınızda sekmeler çok küçülebiliyorlar. Güncelleme sonrasında fareyi sekme üzerine getirdiğinizde sayfa başlığını ve sayfanın küçük resmini görebileceksiniz.
Adres çubuğunda yapılacak geliştirme sayesinde çubuğa yazdığınız bazı sorgulara Enter'a basmadan cevap alabileceksiniz. Yabancı dillerdeki siteler için çeviri araçlarına Chrome menüsünden ve adres çubuğundan erişmek mümkün olacak.
Son olarak Google, tarayıcınızı bir miktar kişiselleştirmenize olanak tanımak istiyor. Chrome'un yeni renk kişiselleştirme aracı, tarayıcı penceresinin ve yeni sekme arka planının rengini seçmenize izin verecek. Bu, eklentiler yoluyla yıllardır yapılabilse de, Google bu işlevleri ilk kez Chrome ile birlikte sunmuş olacak.
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