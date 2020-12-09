Google, Chrome Eklentileri Konusunda Yine Acımadı

Bazı popüler video eklentilerinin, Google'ın kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile Google Chrome çevrimiçi mağazasından kaldırıldığı açıklandı.

Chrome eklentilerine yeni "tırpan"

Google, geçtiğimiz gün Chrome çevrimiçi mağazasından bazı eklentilerin kaldırıldığını açıkladı. Bu eklentilerin IAC / InterActive Corp tarafından geliştirilen video eklentileri olduğunun belirtildiği açıklamada, şirketin mağazadaki durumuna ilişkin henüz nihai bir karar verilmediği de söylendi.  

Google bu eklentileri IAC'nin aldatıcı pazarlama uygulamaları kullanarak kullanıcıları yanılttığı için kaldırdığını belirtti. Açıklamaya göre, bazı IAC eklentileri mevcut olmayan özellikler vaat ediyor, kullanıcıları istemedikleri yazılımları yüklemeleri için kandırıyor ve ana sayfalarını değiştiriyor. Google firmadan bu sorunların düzeltilmesini de istedi.  

Görünüşe göre IAC, hileli uzantılar ve hatta olası bir yasak nedeniyle ceza alacak değil. Google şu anda nihai bir karara varmadan önce diğer IAC eklentilerini inceleme sürecini gerçekleştiriyor. Google'ın halihazırda daha güçlü adımlar atmamasının nedenlerinden biri, cezaların haksız rekabet olarak görülebileceğine dair duyulan endişe. Google ve IAC, bazı ürün kategorilerinde rakipler ve Google'ın IAC'yi cezalandırma yönündeki her türlü çabası, rekabet düzenleyicilerin dikkatini çekebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
10 Aralık 2020 A101 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik sürprizi
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
Hipersonik Jet Motoru ile, Dünya'nın Her Yerine 2 Saatte Gideceğiz
Apple'dan Beklenen haber Nihayet Geldi; AirPods Max Tanıtıldı
En uzun TV dizisi Coronation Street, 60 yaşında! İşte konusu, oyuncuları...
Arama Devi Google, Türkiye ve Dünyada 2020'nin En Çok Arananlarını Açıkladı
2020 yılında Twitter'da en fazla neler konuşuldu? Twitter açıkladı

 

 