Google, Chrome Eklentileri Konusunda Yine Acımadı

Google, geçtiğimiz gün Chrome çevrimiçi mağazasından bazı eklentilerin kaldırıldığını açıkladı. Bu eklentilerin IAC / InterActive Corp tarafından geliştirilen video eklentileri olduğunun belirtildiği açıklamada, şirketin mağazadaki durumuna ilişkin henüz nihai bir karar verilmediği de söylendi.
Google bu eklentileri IAC'nin aldatıcı pazarlama uygulamaları kullanarak kullanıcıları yanılttığı için kaldırdığını belirtti. Açıklamaya göre, bazı IAC eklentileri mevcut olmayan özellikler vaat ediyor, kullanıcıları istemedikleri yazılımları yüklemeleri için kandırıyor ve ana sayfalarını değiştiriyor. Google firmadan bu sorunların düzeltilmesini de istedi.
Görünüşe göre IAC, hileli uzantılar ve hatta olası bir yasak nedeniyle ceza alacak değil. Google şu anda nihai bir karara varmadan önce diğer IAC eklentilerini inceleme sürecini gerçekleştiriyor. Google'ın halihazırda daha güçlü adımlar atmamasının nedenlerinden biri, cezaların haksız rekabet olarak görülebileceğine dair duyulan endişe. Google ve IAC, bazı ürün kategorilerinde rakipler ve Google'ın IAC'yi cezalandırma yönündeki her türlü çabası, rekabet düzenleyicilerin dikkatini çekebilir.
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