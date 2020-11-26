Google'ın Chrome'un Derinliklerine Gizlediği PDF Okuyucusunu Ortaya Çıkarın

Google'ın Chrome tarayıcısının içine gizlediği PDF okuyucusunu ortaya çıkartmak için ne yapmak gerekli? Adım adım açıklıyoruz...

Chrome'daki gizli PDF okuyucusunu açın!

PDF dosyalarını Chrome'da görüntülemek uzun zamandır mümkün. Ancak diğer web tarayıcıları PDF'ler için daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunmak için Google'ı geride bıraktı. Chrome 87 ile Google, bu tarayıcılarla yeni bir arabirim ve yeni özelliklere sahip bir PDF görüntüleyici ekleyerek mücadele etmeyi planlıyor. Ancak Chrome 87'ye terfi etseniz bile, PDF açısından herhangi bir şeyin değişmediğini görüp şaşırabilirsiniz. Bunun nedeni Google'ın yeni PDF görüntüleyicisini seçimlik yaparak saklamış olması.

Bu seçimi etkinleştirmeyi seçerseniz, yalnızca Chrome'un PDF görüntüleyicisinin iyileştirilmiş yeni bir görünüme sahip olduğunu değil, aynı zamanda kullanabileceğiniz çeşitli yeni seçenekler olduğunu da göreceksiniz. Güncelleme, Chrome'un nihayet iki sayfalık bir görünümü desteklediğini gösteriyor. Böylece, mevcut ekran alanını çok daha iyi kullanmak mümkün oluyor.

Yenilenen arabirim, yeni 'ekrana sığdır' modu ve yakınlaştırma arasında kolay geçiş sağlayan bir araç çubuğuna sahip. Güncellenmiş PDF okuyucuda keyfini çıkarabileceğiniz diğer yeni özellikler arasında, kolay belge navigasyonu için içindekiler tablosu desteği ve bir belgenin tüm sayfalarının önizlemesini gösteren panel bulunuyor.

Chrome'un Gizli PDF Okuyucusu Nasıl Açılır?

1- chrome://flags adresine gidin

2- PDF Viewer Update seçeneğini bulun, açılan menüden Enabled seçeneğini aktif hale getirin.  

3- Relaunch düğmesine basın ve Chrome'u tekrar başlatın.

Artık PDF dosyalarını yeni PDF okuyucusu ile açabilirsiniz...

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