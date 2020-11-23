Google'dan, Chrome için Windows 7 Müjdesi

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome için Windows 7 işletim sistemi desteğini bitirmeye hazırlanırken, beklenmeyen bir müjde ile bu durumun "şimdilik" değiştiğini açıkladı.

  • Ercan Uğurlu
Google, Chrome için Windows 7 Desteğini Uzattı

Google, yaptığı açıklamada hala Windows 7 işletim sistemi kullananlara Chrome müjdesi verdi. Daha önce 15 Temmuz 2021 tarihinde sona ereceği açıklanan Chrome desteği, yeni açıklamayla beraber 6 ay kadar uzatıldı.

Windows 7'nin kullanım ömrünün sonuna gelmesinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçmesine karşın, yazılım şirketleri hala yoğun olarak kullanılan işletim sistemine olan desteklerinden tam olarak vazgeçemiyor. Google da yaptığı açıklama ile tam olarak 2 yıl daha desteğini uzatmış oluyor. Windows 7 için Chrome desteğinin sona ermesi için yeni tarih 15 Ocak 2022.

Google, bu süreçte birçok kurulun Windows 10'a geçmeyi planladığını da açıklamış. Bu yıl içinde çok sayıda kuruluş Windows 10'a geçerken, elbette ortaya çıkan salgın BT ekipleri için ekstra zorluk yaşatmış durumda. Bunu da göz önünde bulunduran Google, o nedenle desteği 6 ay kadar daha uzatma kararı almış.

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