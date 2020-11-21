Samsung, "Uygun Fiyatlı" Katlanabilir Akıllı Telefon Üretiyor Olabilir!

Şu an piyasada olan katlanabilir telefonlar çok pahalı. Ama şimdi, Samsung'un "uygun fiyatlı" katlanabilir bir akıllı telefon üreteceği söyleniyor. İlk model ise Galaxy Z Flip Lite olabilir.

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan "Uygun Fiyatlı" Katlanabilir Telefon

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonlarından Galaxy Z Fold 2 5G kısa bir süre önce incelemiştik hatırlarsanız. Kuşkusuz katlanabilir akıllı telefonlar bir süre daha buralarda olacak ve esnek ekran teknolojisi değişerek telefon kullanma deneyimini önümüzdeki yıllarda da şekillendirmeye devam edecek. Samsung'un da bu alanda yeni Galaxy Z Flip ve Z Fold modellerini piyasaya süreceğini tahmin etmek elbette güç değil. Tabii ki yüksek fiyatları neticesinde pek çok kişi tarafından satın alınamadığı da bir gerçek. Fakat Samsung bunu değiştirmeye çalışıyor.

Yeni bilgilere göre Samsung, "uygun fiyatlı" bir katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu model Galaxy Z Flip Lite'dan başkası değil. Ultra Thin-Glass teknolojisinden faydalanılacağı rapor edilen Galaxy Z Flip Lite hakkında şu an için çok fazla bilgi olmasa da, tahminler telefonun 2021 yılında satışa çıkacağını söylüyor. Bekleyip göreceğiz.

Bu arada telefonun ne kadar fiyatla geleceği de tabii ki şu an muamma. Son Galaxy Z Fold 2'nin 20 bin TL fiyat ile Türkiye pazarına sunulduğunu düşünürsek, yeni telefonun ne kadar uygun fiyatlı olacağı şimdiden merak konusu.

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