Samsung, "Uygun Fiyatlı" Katlanabilir Akıllı Telefon Üretiyor Olabilir!

Şu an piyasada olan katlanabilir telefonlar çok pahalı. Ama şimdi, Samsung'un "uygun fiyatlı" katlanabilir bir akıllı telefon üreteceği söyleniyor. İlk model ise Galaxy Z Flip Lite olabilir.