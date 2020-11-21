iPhone 12 Türkiye fiyatları açıklandı: İşte fiyat listesi

iPhone 12 satış fiyatı ne kadar sorusu yanıt buldu. Apple'ın yeni iPhone modellerinin, yani iPhone 12 serisinin Türkiye satış fiyatları belli oldu. En azından iPhone 12 mini'nin fiyatının düşük olmasını bekliyorsanız; bu fiyatlar size "yok artık" dedirtebilir.