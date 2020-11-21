iPhone 12 Türkiye fiyatları açıklandı: İşte fiyat listesi

iPhone 12 satış fiyatı ne kadar olacak soruları yanıt buldu. Apple'ın kısa süre önce tanıttığı yeni iPhone modellerinin, yani iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in Türkiye fiyatları açıklandı. En ucuz model olan iPhone 12 mini 64GB 9.999TL'lik fiyata sahipken, en pahalı model, 19.999TL'lik fiyatı ile iPhone 12 Pro Max 512 GB. İşte iPhone 12 Türkiye satış fiyatları:
iPhone 12 mini'nin uygun fiyatlı bir iPhone 12 modeli olacağını düşünenler, böylece hayal kırıklığı yaşamış oluyor. Beklentiler, en azından iPhone 12 mini modellerinin, iPhone 11 fiyatlarına yakın bir seviyede olmasıydı
İşte iPhone 12 serisindeki tüm modellerin Türkiye fiyatları...
iPhone 12 mini Türkiye Fiyatları
* iPhone 12 mini 64 GB – 9.999 TL
* iPhone 12 mini 128 GB – 10.499 TL
* iPhone 12 mini 256 GB – 11.499 TL
iPhone 12 Türkiye Fiyatları
* iPhone 12 64 GB – 10.999 TL
* iPhone 12 128 GB – 11.499 TL
* iPhone 12 256 GB – 12.499 TL
iPhone 12 Pro Türkiye Fiyatları
* iPhone 12 Pro 128 GB – 14.999 TL
* iPhone 12 Pro 256 GB – 15.999 TL
* iPhone 12 Pro 512 GB – 17.999 TL
iPhone 12 Pro Max Türkiye Fiyatları
* iPhone 12 Pro Max 128 GB – 16.999 TL
* iPhone 12 Pro Max 256 GB – 17.999 TL
* iPhone 12 Pro Max 512 GB – 19.999 TL
- iPhone 12 özellikleri ve satış fiyatı
- iPhone 12 mini satış fiyatı ve özellikleri
- iPhone 12 Pro satış fiyatı ve özellikleri
- iPhone 12 Pro Max satış fiyatı ve özellikleri
- Apple HomePod Özellikleri ve Fiyatı
- Tüm iPhone 12 modelleri karşı karşıya
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın