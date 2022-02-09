Google'dan Chrome İçin Yeni Özellik: "Yolculuklar" ile Geçmişe Dönüyoruz!

İnternette bir şey ararken bir mesaj veya bir telefonun gelmesi ile aramanızın yarıda kesildiği ve bundan sonra da ne aradığınızı unuttuğunuz oluyordur mutlaka... Google, böyle problemler yaşayanlar için bir Yolculuklar isimli bir özellik üzerinde çalıştığını daha önce duyurmuştu. Ve nihayet, Chrome'un son sürümünde Journeys (Yolculuklar) özelliği devreye alınıyor. Bu özellik sayesinde geçmişte yaptığınız aramaları görebilecek, tekrarlayabilecek veya yarım kalmış aramaları devam ettirebileceksiniz.
Yolculuklar özelliği başlangıçta İngilizce, Felemenkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Türkçe kullanan kullanıcılarla sınırlı olacak, daha sonra tüm Chrome masaüstü tarayıcılarına yayılacak.
Bu yeni özellik, aynı konuyla ilgili sayfaları ve bilgileri otomatik olarak grupluyor ve kullanıcıyı ziyaret geçmişi içerisinde kaybolmaktan veya tüm bu sitelerle bir yer imi klasörü oluşturmaktan kurtarıyor. Chrome ayrıca araştırmanızı desteklemek için arama önerileri de sağlıyor.
Gruplar yerel olarak kaydediliyor ve Google hesabınızla senkronize edilmiyor; bu nedenle onlara diğer cihazlardan erişemiyorsunuz. Ancak bu seçenek, gelecekte değişebilir. Bu özelliği istediğiniz zaman kapatabiliyor ve tarama geçmişini temizleyebiliyorsunuz.
Bu yeni özellik tatilinizi planlarken veya yeni bir araç satın almak için bilgi toplarken çok işinize yarayabilir. Şu anda sadece masaüstü için Chrome Canary sürümünde kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu özelliğe chrome://history/journeys adresini girerek ulaşabiliyorlar.
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