Google Chrome İle Uzaktan Destek Kolaylaşıyor
Google'ın Chrome 75 ile sunduğu yeni bir özellik, kullanıcıların sorunlarını çözmelerini kolaylaştırıyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Uzaktan masaüstü uygulamaları, kullanıcılara uzaktan teknik destek sağlamak için kullanılabildiklerinden dolayı zaman zaman ihtiyaç duyulan yazılımlar arasında bulunuyor. Chrome 75'i indirmeye açan Google ise kullanıcıların birbirlerinden teknik destek almalarını ve destek vermelerini daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.
Google, Chrome Remote Desktop'ın beta programından çıkarak son kullanıcıya ulaştığını ve şu anda hizmetin uzaktan destek özelliğinin tüm kullanıcılar için kullanıma açık olduğunu duyurdu.
Bu duyuru, kullanıcıların artık Chrome Remote Desktop'ı yeni web sitesine giderek kullanabilecekleri ve Chrome Remote Desktop uzantısını tarayıcılarına yüklemelerine gerek kalmadan internet üzerinden teknik destek verebilecekleri ya da destek alabilecekleri anlamına geliyor.
'Destek al' seçeneğine tıklamak, desteği sağlayan kullanıcının tarayıcısına girmesi gereken bir erişim kodu oluşturuyor. Bu, teknik destek veren tarafa doğrudan bir tarayıcı penceresinden başka bir kullanıcının bilgisayarıyla etkileşime girme yeteneği sağlıyor.
Ancak unutmamak gerekiyor ki uzaktan destek artık web üzerinden sağlanabilse de uzaktan erişim yine de kullanıcıların Chrome Remote Desktop Host uygulamasını cihazlarına indirmelerini ve yüklemelerini gerektirecek.
Yeni web portalı, eski ana bilgisayar uygulamasının yerini alması amaçlamıyor. Bunun yerine acemi kullanıcılara daha deneyimli bir aile üyesinden, arkadaşından veya iş arkadaşından hızlı ve kolay bir şekilde yardım alma imkanı vermekte.
Uzak masaüstü uygulamaları, hizmetlerine erişim için gerektirdikleri aylık ücretlendirmeler ile kullanıcılar için oldukça pahalı olabiliyor. Google Chrome ise bu noktada devreye girerek uzaktan teknik destek ihtiyacını ek bir yazılım olmaksızın giderebilecek. Ancak Google, BT yöneticileri ve iş bilgisayarlarına uzaktan erişmeye çalışan işletmeler tarafından kullanılan TeamViewer veya LogMeIn Pro gibi işletmelere yönelik programlarla rekabet etmeyi amaçlamıyor.
Bunun yerine, Google ek yazılım yüklemeye ve yapılandırmaya gerek kalmadan tüketicilere bir arkadaşlarından yardım almalarını sağlayacak.
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