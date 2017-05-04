Google Chrome, Kendiliğinden 64-Bit'e Geçiyor!

Eğer bu şartlara uyuyorsanız, Chrome 58 ile birlikte sizi bir sürpriz bekliyor!

Google Chrome, Kendiliğinden 64-Bit'e Geçecek!

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Google Chrome, Kendiliğinden 64-Bit'e Geçiyor!

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