Google Chrome, Kendiliğinden 64-Bit'e Geçiyor!
Eğer bu şartlara uyuyorsanız, Chrome 58 ile birlikte sizi bir sürpriz bekliyor!
Chrome'un 64-bit sürümünü kullanıyorsanız, yanlış bir iş yapmıyorsunuz. Daha iyi bellek yönetimi, grafik performansı ve bazı güvenlik işlevleri için popüler tarayıcının 64-bit sürümünü tercih etmenizde fayda var.
Google'ın açıklamasına göreyse yeni yayınlanan Chrome 58 ile beraber 64-bit işletim sistemi kullanan ve 4GB RAM'den fazlasına sahip olanlar, otomatik olarak 32-bit Chrome'dan 64-bit Chrome'a taşınmaya başladılar. Bu sayede sistemi yeterli olanlar, hiçbir şey yapmadan 64-bit sürüme geçmiş olacaklar. Google, 32-bit Chrome'u indirme sayfasından indirmeye sunmaya devam edeceğini söylüyor.
Bu arada yeni Chrome 59 beta sürümündeki bir yenilik sayesinde Mac'te doğal uyarıların desteklenmeye başlandığı keşfedildi. Bu sürümün animasyonlu PNG dosyalarını (APNG) da doğal olarak desteklediği söyleniyor.
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