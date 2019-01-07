Google Chrome, Sekme Önizlemelerini Yeniliyor
Google Chrome, arayüzünü daha istikrarlı kılmak için sekmelerin ön izlemelerinde bir değişiklik yapıyor!
Google uzun zamandır Chrome için Windows ve MacOS üzerinde geçerli olacak olan bir koyu mod gibi çeşitli arayüz geliştirmelerini test ediyor. Şimdi ise ortaya çıkan bir diğer değişiklik, koyu moda göre oldukça küçük bir detay gibi görünse de arayüz bütünlüğü açısından önem teşkil eden bir değişiklik. Son Google Chrome Canary sürümünde rastlanan değişiklik, sekmelerin ön izlemelerinde yapılacak bir değişikliği öngörüyor.
TechDows tarafından ortaya çıkarılan değişiklik, Chrome'un "Flags" isimli gizli ayar menüsünde "Tab Hover Cards" ismiyle anılıyor. Özellik, isminde belirtildiği gibi fare ile sekmelerin üzerine gelindiğinde sekme hakkındaki detayları Windows'un araç bilgisi ön izlemesi yerine Google Chrome'un materyal arayüzüne daha uygun olan bir ön izleme kutucuğu içerisinde sunuyor.
Bu, oldukça küçük bir değişiklik fakat bu özelliğin aynı anda birçok sekme ile çalışan, Windows araç ön izlemelerini okunması zor bulan veya araç ön izlemelerinin çok çabuk kaybolduğunu düşünenler için daha fazla kolaylık sağlayacağını söyleyebiliriz.
Sekme kartları şu an için sadece Chrome Canary sürümünde çalışıyor. Chrome Canary, isteyenler için Google'ın Chrome tarayıcısı için geliştirdiği çoğu özelliği test etmelerini sağlayan bir ortam olarak öne çıkıyor, ancak bu tarayıcı yapılarının günlük kullanım için oldukça güvensiz olabileceğini, tarayıcının olası yazılım hataları sebebiyle daha sık kapanabileceğini ve bilgilerinizin kaybolmasına sebep olabileceğini hatırlatalım.
Chrome Canary'nin en son yapısında bu özelliği test etmek istiyorsanız, bu linkten Chrome Canary'nin en son sürümünü indirerek adres çubuğuna chrome://flags adresini yazın. Gireceğiniz sayfanın üst kısmında bulunan arama kutusuna "Tab Hover Cards" yazarak özelliğin açılabileceği ayar seçeneğini bulun, ayarı aktif hâle getirin ve tarayıcıyı tekrardan başlatın.
Birkaç yeni sekme açtıktan sonra fare ile sekmelerin üzerine geldiğinizde yeni sekme önizlemelerini görebileceksiniz. Bunun Windows destekli ön izlemelere karşılık en büyük avantajı, Windows araç ön izlemelerinin birkaç saniye içerisinde kaybolmasına karşın Chrome'un kendi ön izleme kutucuklarının siz fareyi sekmenin üzerinden çekene kadar görünür kalıyor olması.
Doğan Kürşat Aktaş
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