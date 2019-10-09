Google'dan Chrome'a Yeni "Çerez" İşlevi!
Google, genellikle reklam ağlarının bıraktığı üçüncü parti çerezlerden kolayca kurtulabilmemiz için, yeni bir işlevi Chrome'a taşımaya hazırlanıyor!
Google, üçüncü parti çerezleri (orijinal adıyla cookie) bir tıklamayla silmenizi sağlayacak bir işlevi test ediyor. Chrome'un şu anki sürümünde üçüncü parti çerezleri silmek için tüm çerezleri silmeniz gerekiyor. Bu ise oturum açtığınız sitelerden çıkış yapmanız demek.
Yeni seçenek, Chrome'un geliştiricilere yönelik Chrome Canary yapısında bulunuyor. Test aşamasındaki işlev, varsayılan olarak kapalı olduğundan bir Chrome bayrağı ile etkinleştirmek gerekiyor. İşlevi denemek için Chrome Canary'yi indirip adres çubuğuna chrome://flags/ yazmanız ve "Enable removing SameSite=None cookies" ayarını bulup, etkin hale getirmeniz gerekiyor. Bunun ardından web tarayıcınızı baştan başlatın ve chrome://settings/siteData adresine gidin. Burada yeni "Remove third-party cookies" düğmesine tıklayarak üçüncü parti çerezleri silebilirsiniz.
Hatırlatmak amacıyla söyleyelim. Üçüncü parti çerezler, ziyaret ettiğiniz site yerine, örneğin site dışındaki reklam ağları tarafından PC'nize bırakılıyorlar. Bu çerezler, size eşsiz bir kimlik atayarak, siteden siteye tanınmanızı sağlayabiliyorlar. Firefox, şu an üçüncü parti çerezlerin tamamını varsayılan olarak engelliyor. Gelirleri büyük oranda reklam kaynaklı olan Google ise böyle sert bir çözüme yanaşmıyor. Firma bu konuda "gizlilik sandbox'u" adında, kullanıcının ayrıntılı bilgilerini vermeden hedefli reklam görmesini sağlayan bir işlev üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu ilginç bir fikir olsa da, bütün çevrimiçi reklam piyasasının elden geçmesini gerektirebilir.
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