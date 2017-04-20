Google, Chrome'a Reklam Engelleyici Ekleyebilir!
İddialar doğruysa Google, Chrome'a ekleyeceği bu işlevle internet reklamcılığı sektörünü kendi kontrolüne alabilir!
Yeni bir Wall Street Journal iddiasına göre Google, Chrome'a kendi reklam engelleyicisini eklemek istiyor. Böyle bir hamlenin reklam sektöründe büyük bir çalkalanmaya yol açacağı kesin.
Chrome'un kullanım yüksek kullanım oranını göz önüne alırsak, Google'ın kendi reklam engelleyicisini kullanmaya başlaması, internet reklamcılığının çökmesi anlamına gelebilir. Google, böyle bir hamleyle reklamlar üzerinde kendi tekelini oluşturabilir ve yalnızca Google Ads'i kabul edebilir. Ancak bu en kötü senaryo ve firma, böyle bir hamlede bulunursa sadece reklamları uysallaştırmaya çalışmakla yetinebilir.
Bu durumda Google, hangi tür reklamların Chrome'da gösterileceğini seçebilir ve reklamlara belirli bir standart uygulayabilir. Örneğin performansı veya site görünürlüğünü olumsuz etkileyen reklamlar engellenebilir. Wall Street Journal'a göre bu tür kriterler, Coalition for Better Ads tarafından bir süredir teklif ediliyor.
Bilinen şey, Google'ın reklam engelleyicisinin AdBlock gibi Chrome eklentilerinin aksine bazı reklamlara izin vereceği ve tüm reklamları engellemek gibi bir amacının olmayacağı. Google'ın çözümü düzgün bir biçimde çalışırsa, üçüncü parti engelleyicilerde yaşanan bazı sorunları da ortadan kaldırabilir. Google'ın kararı, giderek artan reklam engelleyici kullanımının düşmesini de sağlayabilir. eMarketer ve Business Insider'ın paylaştığı istatistiklere göre Amerikanların yüzde 25'inden fazlası, masaüstü PC'lerinde bir reklam engelleyici kullanıyor. Bu oranın 2018'de yüzde 30'a yükselmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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