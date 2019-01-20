Google Chromebook Nedir?
Chromebook nedir, en çok kimin işine yarar? Standart laptoplardan ne farkı var?
Adını internette büyük ihtimalle duyduğunuz Chromebook'lar ne işe yarıyor, normal laptoplardan ne farkı var?
Chromebook, Google'ın ChromeOS işletim sistemiyle çalışan, genellikle hafif ve uygun fiyatlı laptoplarıdır. ChromeOS hafif bir işletim sistemi olduğundan Windows 10 ve macOS kadar donanımlı değildir.
ChromeOS, 2011'de ilk yayınlandığında oldukça sade bir yapıdaydı ancak geçen zaman içerisinde uygulama desteği ve Android uygulamaları desteği kazandı. Hafif bir işletim sistemi olması sayesinde ChromeOS, güçlü bir donanıma ihtiyaç duymuyor. Chromebook'lar bu nedenle diğer laptoplardan çok daha ucuzlar ve tek şarjla bütün gün açık kalabiliyorlar.
Chromebook'lar Hangi Programları Çalıştırabilir?
Chromebook'lara Windows ve Mac programlarını yükleyip çalıştıramazsınız. Bunun yerine tarayıcı üzerinde çalışan Chrome uygulamalarını kullanmanız gerekiyor. Google Docs gibi.
İşinize yarayacak birçok Chrome uygulaması bulunduğundan ve Google Docs gibi çevrimiçi uygulamaları bilgisayara yüklemeniz gerekmediğinden, sunulan uygulamalar beklentisi büyük olmayanlar için yetebilir. Chromebook'lar, Android uygulamalarını da çalıştırabiliyor ve bu sayede Play Store'daki binlerce uygulamaya ulaşabiliyorsunuz.
Bazı Chromebook'lar, Linux programlarını da çalıştırabiliyor. ChromeOS çok yaygın olmadığı için ve .exe dosyalarını çalıştırmadığı için saldırılara da genellikle hedef olmuyor.
Chromebook'lar ve Eğitim
Uygun fiyatları ve uzun pil ömürleri, Chromebook'ları eğitim sektörü için ideal bir seçim haline getirdi. Kelime işleme, sunum programları gibi yazılımlar sunulduğundan, öğrenciler ihtiyaç duyacakları uygulamalara Chromebook ile ulaşabiliyorlar.
Chromebook'taki ebevyn denetimleri, öğrencileri uygun olmayan içeriklerden uzak tutmaya yardımcı olabiliyor.
Özetlemek gerekirse Chromebook'lar, esnek, günlük işlerinizi yapabileceğiniz, işlevselliğiyle şaşırtabilen, uygun fiyatlı laptoplar.
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