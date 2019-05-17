Google, Chromebook'ta Windows'tan Vazgeçti
Chromebook'a Windows ve Chrome OS'u yan yana yükleme hayali, yeni işaretlere göre asla gerçekleşmeyecek.
Google'ın geçen sene Project Campfire adlı bir işlev üzerinde çalıştığı, bu işlevle Chromebook'a Windows 10 yüklemeye ve işletim sistemleri arasında geçiş yapmaya izin vereceği ortaya çıkmıştı. Raporlara göre işlevin adı Alt OS olacaktı ve ikili ön yükleme için 40GB boş alana ihtiyaç duyacaktı.
Chromium kod deposunsaki yeni bir keşif ise işlevin Chrome OS için artık geliştirilmediğini söylüyor. Uzun süredir hakkında bilgi almadığımız işlevin Google tarafından çöpe atılması çok da şaşırtıcı değil. Geçen sene ağustosta ortaya çıkan bir rapor, işlevin Google'ın Pixel Slate'ine gelebileceğini söylemişti ancak bu gerçekleşmedi. Geçen haftaki Google IO'da da işlevden hiç bahsedilmedi.
Aslında işlevin iptal edildiğini söyleyemeyiz çünkü işlev hakkında resmi bir duyuru yapılmamıştı. Yine de Alt OS için ümit beslediyseniz, artık hayalinizin gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz.
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