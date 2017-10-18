Google Chrome'un Yeni Güvenlik İşlevlerini Duyurdu

Google, Chrome'a eklediği, web'i daha güvenli ve temiz bir yer haline getirecek yenilikleri duyurdu!

Google Chrome'un Yeni Güvenlik İşlevlerini Duyurdu

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

bubıuob493 karakter daha yazabilirsiniz.

Sen de yorum yaz

 

CHIP editörleri sizler için seçti!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
#MeToo Hashtag'ı Çok Hızlı Yayılıyor!
EA, Dead Space'in Geliştiricisini Kapatıyor
Microsoft, IntelliMouse'u Geri Getiriyor!
Samsung ile eşyalarınızı asla kaybetmeyin...
WhatsApp'a Canlı Konum Paylaşma İşlevi Geldi!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir