Google, Çinli Şirketi Play Store'dan "Şutladı"
Google, Çin'in en büyük uygulama geliştirici şirketini Play Store'dan "şutladı." İşte bunun nedeni...
- Ercan Uğurlu
Çin'in en büyük uygulama geliştiricilerinden CooTek'i Play Store'dan banladı. Sebebi ise, CooTek'in "kötü niyetli ve aldatıcı" davranışta bulunması.
Buzzfeed News tarafından yayınlanan habere göre CooTek, geliştirdiği uygulamalarda kullanıcılara son zamanlarda adeta reklam bombardımanı yapıyordu. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri değerlendiren Google, bu konuda CooTek'i uyarmış, akabinde de şirket reklam gösterimlerini azaltmayı kabul etmiş. Fakat sonrasında işler sarpa sarmış. Zira şirketin bazı uygulamalarında BeiTaAd isimli bir reklam eklentisi tespit edilmiş.
Google, bu eklentiyi keşfettikten sonra çareyi CooTek'i banlamakta bulmuş. Bu eklentinin yer aldığı uygulamaların yüklü olduğu cihazlarda, müzik dinlemek, e-posta göndermek, hatta telefon görüşmesi yapmak bile imkansız olurken, Google güvenlik şirketinden gelen bilgilendirmenin ardından Çinli şirketin tüm uygulamalarını Play Store'dan uzaklaştırmaya karar vermiş.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın