Google'dan En Geniş Beyin Haritası

Google, şimdiye kadarki en büyük beyin haritasını yayınladı! Harita sinek beynine ait olsa da, önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Oynat Google'dan En Geniş Beyin Haritası Google, şimdiye kadarki en büyük beyin haritasını yayınladı! Harita sinek beynine ait olsa da, önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Google ve Janelia Araştırma Kampüsü, beyin haritalamasında önemli bir atılım gerçekleştirdi.

Bugüne kadarki en geniş yüksek çözünürlüklü beyin bağlantı haritasını yayınlayan ikili, çeşitli hücre tipleri ve çoklu beyin bölgeleri arasında meyve sineği beyninin 25.000 nöronunun üç boyutlu modelini ortaya çıkardı.

Ekip, sinek beyninin bölümlerini çok ince (20 mikron) dilimler halinde keserek, bu parçaları taramalı bir elektron mikroskobundan elektron akışlarıyla görüntüleyerek ve bunları bir araya getirerek başarıya ulaştı. Böylece beyindeki nöronları takip etmeye izin veren, kısıtlaması az olan bir harita çıktı.

Yayınlanan araştırma raporları sayesinde herkes, verileri indirip görebiliyor. Beyin haritası kendi başına pek bir işe yaramasa da, beynin işlevlerini araştıran bilim adamları için önemli bir hazine olabilir.

Bununla birlikte beklentileri abartmamakta fayda var. Bu geniş harita bile meyve sineğindeki 100.000 neronun sadece çeyreğini temsil ediyor. Daha büyük türlerin beyni çok daha karmaşık; insan beyninde ise 86 milyar neron bulunuyor. Yine de bir adım atılmış olması önemli.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Naci Görür ve Şener Üşümezsoy Elazığ depremi için ne demişti?
Vedat Milor'un Vedat Muriqi tweet'i sosyal medyanın gündeminde
Eski ehliyet yenileme süresi uzatıldı! İşte ehliyet yenileme süresi ve son başvuru tarihi
Ünlü astronottan şaşırtan açıklama: Uzaylılar aramızda olabilir
Günün En çok Okunanları
Google'dan En Geniş Beyin Haritası
Apple, Flash'ın Tabutuna Son Çiviyi Çakıyor!
Anker, 2020'de Büyümeye Devam Edecek
ASUS Republic of Gamers, ROG Theta 7.1'i Duyurdu!
Resident Evil 3 Remake Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

 

 