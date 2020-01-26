Google'dan En Geniş Beyin Haritası

Google ve Janelia Araştırma Kampüsü, beyin haritalamasında önemli bir atılım gerçekleştirdi.
Bugüne kadarki en geniş yüksek çözünürlüklü beyin bağlantı haritasını yayınlayan ikili, çeşitli hücre tipleri ve çoklu beyin bölgeleri arasında meyve sineği beyninin 25.000 nöronunun üç boyutlu modelini ortaya çıkardı.
Ekip, sinek beyninin bölümlerini çok ince (20 mikron) dilimler halinde keserek, bu parçaları taramalı bir elektron mikroskobundan elektron akışlarıyla görüntüleyerek ve bunları bir araya getirerek başarıya ulaştı. Böylece beyindeki nöronları takip etmeye izin veren, kısıtlaması az olan bir harita çıktı.
Yayınlanan araştırma raporları sayesinde herkes, verileri indirip görebiliyor. Beyin haritası kendi başına pek bir işe yaramasa da, beynin işlevlerini araştıran bilim adamları için önemli bir hazine olabilir.
Bununla birlikte beklentileri abartmamakta fayda var. Bu geniş harita bile meyve sineğindeki 100.000 neronun sadece çeyreğini temsil ediyor. Daha büyük türlerin beyni çok daha karmaşık; insan beyninde ise 86 milyar neron bulunuyor. Yine de bir adım atılmış olması önemli.
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