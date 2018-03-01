Google, Etkileşimli Mesajları MWC 2018'de Konuştu!

SMS'in etkileşim bakımından hiçbir şey sunmadığını düşünen Google, onu yok edecek RCS'yi geliştiriyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Google, Etkileşimli Mesajları MWC 2018'de Konuştu!

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