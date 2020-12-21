Google, Geçtiğimiz Günlerde Yaşadığı Büyük Kesintinin Nedenini Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Gmail ve Drive gibi Google servislerinde 45 dakika süren bir kesinti yaşandı. Peki ama bu süre içerisinde Google'da ne oldu? Google'ın açıklamasından sonra bu kesintinin nedeni anlaşıldı.