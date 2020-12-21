Google, Geçtiğimiz Günlerde Yaşadığı Büyük Kesintinin Nedenini Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde, YouTube, Gmail ve Drive gibi Google hizmetleri yaklaşık 45 dakikalığına kapalı kaldı ve birçok Workspace kullanıcısı işlerini yapamaz hale geldi. Olayın ardından Google, ne olduğuna dair bir araştırma yapacağına söz verdi. Ve şimdi de Google, bir blog yazısı ile bulgularını paylaştı.
Kesintinin merkezinde, Google'ın, hesap kimlik bilgilerinizi doğrulayan Kullanıcı Kimliği Hizmetine geçiş yapmak için yaptığı geliştirme bulunuyor. Sorun, Ekim ayında, şirketin sistem kaynaklarını tahsis etmek için yeni bir sisteme geçerken eskisinin bazı bölümlerini sabit bırakmasıyla ortaya çıktı.
Bu eski bileşenler yerinde kalınca, kullanımın sıfır olmasıyla ilgili bir hata ortaya çıktı. Geçiş için bir bekleme süresi tanımlanmamış olsaydı, bu kesinti daha önce yaşanacaktı. Ne yazık ki, bu düzeltmenin süresi doldu ve otomatik sistemler sorun gerçekmiş gibi davranmaya başladı. Google'ın bu tür sorunları önlemek için önlemleri vardı, ancak bunlar meydana gelen durumu tam olarak ele alacak şekilde tasarlanmamıştı.
Google yaptığı açıklamada, "Bu olayın müşterilerimiz ve işletmeleri üzerindeki etkisinin kapsamı için özür dileriz" dedi ve ekledi: "Müşterilerimizin kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini etkileyen ve birden çok bölgeyi kapsayan her türlü olayı özellikle ciddiye alıyoruz."
Şirketin mühendisleri sorunu görece hızlı bir şekilde çözebilse de Google, gelecekte benzer bir durumu önlemek için yeni önlemler almayı planladığını söylüyor. Özellikle hedeflerinden biri, bir kesinti olduğunda daha iyi bir iletişim kurmak. Ayrıca, izleme sistemlerini iyileştirerek yanlış yapılandırmaları daha erken yakalamayı planlıyorlar.
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