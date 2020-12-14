Youtube ve Bazı Google Servisleri Çöktü mü? YouTube'a Neden Girilemiyor?

GÜNCELLEME: Saat 15.55 itibarı ile, Google hizmetlerinde yaşanan sorun giderilmiş gibi görünüyor. Şu anda hem YouTube'a, hem de Gmail'e sorunsuz olarak erişilebiliyor...
Bir süredir; önemli bazı Google hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Bu hizmetlerin arasında YouTube, Gmail ve Google Meet de bulunuyor. Peki Google çöktü mü? Bugün Google servislerinde erişim sorunu yaşanıyor. Bunun ardından YouTube ve Gmail ve Google Meets'e erişilemiyor.
Gmail Çöktü
Google'ın e-posta uygulaması olan Gmail kullanıcıları, masaüstü tarayıcılarından "Maalesef, bir sorun olduğu görülüyor. Aradığınız hizmet geçici olarak kullanılamıyor. Erişiminizi en kısa zamanda normale döndürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Lütfen birkaç saat sonra tekrar deneyin. Anlayışınız için teşekkür ederiz." uyarısı ile karşılaşıyor.
YouTube'a Neden Girilemiyor?
Youtube'da da bugün öğleden sonra erişim sorunu yaşanmaya başladı. Youtube'a masaüstü bilgisayarlarının tarayıcılarından erişim sağlamak isteyenler "Something went wrong" uyarısıyla karşılaşırken mobil tabanlı uygulamalarda da benzer sorun yaşanıyor.
Google'dan Açıklama Geldi
Google'ın YouTube Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor."
We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020
Hizmetlere zaman zaman erişim sağlanabilse de, sitelerin sorunlu çalıştığı görülüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın