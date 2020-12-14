Youtube ve Bazı Google Servisleri Çöktü mü? YouTube'a Neden Girilemiyor?

Youtube, Google çöktü mü neden açılmıyor sorusu şu an için internet kullanıcılarının en merak ettiği sorular arasında. Çünkü, YouTube başta olmak üzere bazı Google servislerine bir süredir erişim sağlanamıyor ya kullanıcılar uyarı ekranı geliyor. Gmail, Google Meet, Google Dokümanlar gibi bazı Google servislerine erişim yok. İşte detaylar...