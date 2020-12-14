Youtube ve Bazı Google Servisleri Çöktü mü? YouTube'a Neden Girilemiyor?

Youtube, Google çöktü mü neden açılmıyor sorusu şu an için internet kullanıcılarının en merak ettiği sorular arasında. Çünkü, YouTube başta olmak üzere bazı Google servislerine bir süredir erişim sağlanamıyor ya kullanıcılar uyarı ekranı geliyor. Gmail, Google Meet, Google Dokümanlar gibi bazı Google servislerine erişim yok. İşte detaylar...

Google çöktü mü? Gmail,Google Meet servisleri ve YouTube'da sorun

GÜNCELLEME: Saat 15.55 itibarı ile, Google hizmetlerinde yaşanan sorun giderilmiş gibi görünüyor. Şu anda hem YouTube'a, hem de Gmail'e sorunsuz olarak erişilebiliyor...

Bir süredir; önemli bazı Google hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Bu hizmetlerin arasında YouTube, Gmail ve Google Meet de bulunuyor. Peki Google çöktü mü? Bugün Google servislerinde erişim sorunu yaşanıyor. Bunun ardından YouTube ve Gmail ve Google Meets'e erişilemiyor. 

google

Gmail Çöktü

Google'ın e-posta uygulaması olan Gmail kullanıcıları, masaüstü tarayıcılarından "Maalesef, bir sorun olduğu görülüyor. Aradığınız hizmet geçici olarak kullanılamıyor. Erişiminizi en kısa zamanda normale döndürmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Lütfen birkaç saat sonra tekrar deneyin. Anlayışınız için teşekkür ederiz." uyarısı ile karşılaşıyor.

YouTube'a Neden Girilemiyor?

Youtube'da da bugün öğleden sonra erişim sorunu yaşanmaya başladı. Youtube'a masaüstü bilgisayarlarının tarayıcılarından erişim sağlamak isteyenler "Something went wrong" uyarısıyla karşılaşırken mobil tabanlı uygulamalarda da benzer sorun yaşanıyor. 

Google'dan Açıklama Geldi

Google'ın YouTube Twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "YouTube dahil olmak üzere bazı Google hizmetlerinde bazı aksaklıklar yaşandığının farkındayız. Google, bu aksaklıkları gidermek için çalışıyor."

Hizmetlere zaman zaman erişim sağlanabilse de, sitelerin sorunlu çalıştığı görülüyor.

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