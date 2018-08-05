Google Glass, Otizm Terapisinde Kullanılabilir!
Teknoloji dünyasının kayıp projesi Google Glass, nihayet kendine kullanılabileceği bir amaç edindi!
Google Glass, görücüye ilk çıktığında heyecan uyandıran bir konseptti. Ancak sonrasında da tasarımı alay konusu olmuş ve kamerası ile de gizlilik tartışmalarını alevlendirmişti. Böylesine ses getiren ve giyilebilir teknoloji kavramına yeni bir boyut kazandıran proje ise hiçbir zaman raflarda kendine bir yer bulamadı.
Fakat Google Glass için mükemmel bir kullanım alannı bulunmuş olabilir: Otizmli çocuklara sosyalleşmeleri konusunda yardımcı olmak. En azından bu, Google Glass'ı yeni bir alanda kullanmak isteyen bir Stanford çalışmasının vardığı bir sonuç. Çalışma, Google Glass'ın yüz ifadelerini tanımlama yeteneklerini kullanarak otizmli çocukların etkileşimleri konusunda daha fazla fikir sahibi olabilmeyi öngörüyor. Elbette bu çalışmada yapay zekânın nimetlerinden de faydalanılmış.
Otizmli çocuklar, çevreleri ile iletişim kurmakta güçlük çekiyor. Göz teması kurmakta problemler yaşayan ve hislerini açıklamakta zorluk çeken bu bireylerin yüz ifadelerini doğru yorumlayabilmek, terapi sürecinde hayati önem taşıyor. Örnek olarak otizmli bireylere verilen temel eğitimler, yüz ifadelerini duygularla eşleştirme egzersizlerini de içeriyor.
Ancak ne yazık ki terapistlerin sayısı otizmli bireyleri karşılamakta yetersiz kalıyor ve bu sorunu çözebilmek otizmli bireylerin terapisi için önemli bir sorun teşkil ediyordu. Öyle ki, bazı hastalar ancak yılda bir terapi seansına katılabilme şansını yakalıyor. Stanford'da Tıbbi Veri Mühendisi olarak çaluşan Dennis Wall ve ekibi ise sayısı yetersiz terapistlerin yerine değeri 1,500 doları bulan Google Glass'ı kullanarak terapileri sağlıklı olarak sürdürebilmeyi öngörüyor.
Çalışmanın prensibi bugün kullanılan terapilerin prensiplerine oldukça benziyor. Otizmli bireyin yakınları Google Glass kullanarak bireyin yüz ifadelerini kayıt altına alıyor ve bir akıllı telefon uygulamasının veritabanına yüklüyor. Ardından bu verilerle beslenen yapay zekâ algoritmaları, yüz ifadesini temel ifadeler olan mutluluk, hüzün, öfke, tiksinti, şaşkınlık, korku vb. ifadelerle eşleştirerek bireye geri aktarıyor.
Science News'e göre, bu çalışmanın sonuçları etkileyici ancak henüz çalışmanın başarısı yönünde resmi bir raporun hazırlanması bekleniyor. Katılımcıların yüz ifadelerindeki doğruluk çalışma sonucunda artmış gibi görünüyor. Ayrıca bu otizmli bireyler artık daha iyi göz teması kurabiliyor, insan ilişkilerinde daha az sorun yaşıyor. Ancak bu çalışma, bir kontrol grubu bulundurmadığı için yöntemin başarısı konusunda net bir sonuca varılamadığı da unutulmaması gereken bir diğer nokta.
Yine de, Google Glass gibi teknolojilerin terapi alanında kullanılabilmesinin kapısı aralanmış gibi görünüyor. Bu, giyilebilir teknolojinin yeni bir uygulama alanına daha kavuşması demek.
Doğan Kürşat Aktaş
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