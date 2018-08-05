Google Glass, Otizm Terapisinde Kullanılabilir!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Kayıp Şehirler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Dinozorlar

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ