Google Haritalar Artık Yoldaki Hızınızı Gösterecek
Google Haritalar'a gelen yeni bir özellik, trafik cezalarıyla boğuşmanızın önüne geçebilir!
- Doğan Kürşat Aktaş
Görünüşe göre Google, artık güvenli sürüşü teşvik etmek için yalnızca Haritalar'da gösterdiği hız sınırı göstergelerine güvenmiyor. Uygulama, bundan sonra yoldaki gerçek hızınızı da gösterecek.
Android Police, Google Haritalar'ın sürüş navigasyonunu kullanırken devreye giren isteğe bağlı bir hız ölçer kullandığını ortaya çıkardı. Geçerli hız sınırının yanında görüntülenen hız göstergesi, hız sınırına uymadığınızda renk değiştiriyor. Bu sebeple popüler navigasyon servisi Waze'in arayüzünde olduğu gibi çok hızlı mı gidip gitmediğinizi özellikle kontrol etmeniz gerekmiyor.
Özellik şu an için ABD, İngiltere ve Kanada da dahil olmak üzere birçok ülkede kullanıma girmiş olsa da henüz dünya çapında kullanıma sunulmuş değil. Üstelik bu özellik henüz bazı araçlarda bulunan Android Auto sistemleri üzerinde de desteklenmiyor, bu sebeple şu an için hız sınırı göstergesini kullanmayı istiyorsanız telefonunuzu aracınıza monte etmeniz ve Google Haritalar'ı veya Android Auto uygulamasını telefonunuz üzerinden kullanmanız gerekiyor.
Eğer yollardaki hız sınırını takip etmekte zorluk yaşıyorsanız, bu özellik trafik cezaları ile sorun yaşamamak ve sürüş alışkanlıklarınızı iyileştirmek için yararlı olabilir.
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