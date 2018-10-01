Google Haritalar Mahkemelik Oldu

Google, Haritalar hizmeti nedeniyle, koca bir ülkeyle mahkemelik oldu!

Google Belçika Savunma Bakanlığı ile Mahkemelik

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