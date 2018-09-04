Google Haritalar, "Ulaşım" Sekmesini Test Ediyor!
Google Haritalar, arayüzünü daha da basitleştirmek için testlere başladı!
Görünüşe göre Google Haritalar uygulaması, arayüzünü tekrar değiştiriyor. Arama motoru devi Google, uygulamanın arayüzüne kolay erişim için ekranın en altına "Keşfet", "Sürüş", "Toplu Taşıma" sekmelerini eklemişti. Ancak görünüşe bakılırsa, Google uygulamanın bu halinden de memnun değil.
Google'ın bulduğu çözüm ise ulaşım ile ilgili araçları tek bir sekme altında toplamak. Google, "Keşfet" sekmesini olduğu gibi bırakırken "Sürüş" ve "Toplu Taşıma" sekmelerini kaldırarak tüm yol tarifi ihtiyaçlarını "Ulaşım" adıyla tek bir sekme altında toplayacak.
Değişimi ilk olarak gündeme getiren Android Police'e göre "Ulaşım" sekmesine dokunmak ekranın üst kısmında bir araç çubuğunu ortaya çıkarıyor. Bu araç çubuğundan varış yerinin ve kullanılcak aracın seçilmesi ile ekranın alt kısmında yol tarifleri en kısa varış süresine göre sıralanıyor.
Bu yeni arayüz, yol tarifi alma işlemini kolaylarştırıyor gibi gözükse de alternatif yolları aramayı da daha güç kılıyor. Halihazırda kullanımda olan Haritalar arayüzü, araba ile yolculuğa dair yol tarifi ile toplu taşıma seçenekleri arasında kolayca geçiş imkânı tanıyordu. Ancak test edilen arayüzde bu alternatifler arasında karşılaştırma yapmak, seçenekleri bir arada görme imkânı olmadığı için daha zor görünüyor.
Bunlarla beraber, yeni arayüz testinin sınırları oldukça küçük. TechRadar, Android Police kaynağının paylaştığı ekran görüntülerinde görünen yeni arayüzü telefonlarında elde etmeyi başaramadıklarını itiraf ediyor. Sonuç olarak yeni arayüzün daha fazla kullanıcıya ulaşmadan önce daha uzun bir deneme sürecine tabi tutulacağı açık.
Doğan Kürşat Aktaş
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