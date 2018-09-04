Google Haritalar, "Ulaşım" Sekmesini Test Ediyor!

Google Haritalar, arayüzünü daha da basitleştirmek için testlere başladı!

Google Haritalar, "Ulaşım" Sekmesini Test Ediyor!

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