Google, Hindistan'daki bir çalışanın Corona Virüs olduğunu açıkladı

İtalya ve İran gibi ülkeler ölümcül corona virüs yayılımını kontrol altına almak için uğraşırken, Hindistan 100'den az vaka kaydeden ülkelerden biri. Bununla birlikte, önemli bir gelişme yaşandı. Google Hindistan dün gece Bengaluru ofisinde çalışan bir çalışanın COVID-19 için pozitif test edildiğini doğruladı.
Google yaptığı açıklamada "Bangalore ofisimizden bir çalışanın COVID-19 teşhisi konduğunu doğrulayabiliriz. Herhangi bir belirti geliştirmeden önce birkaç saat boyunca Bangalore ofislerimizden birindeydiler. Dikkatli olunarak, o Bengalore ofisi çalışanlarından yarın evden çalışmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Şirket ayrıca, enfekte kişiyle temas halindeki diğer çalışanlardan kendi kendine karantinaya almaları ve sağlıklarının izlenmesini istedi.
"Google çalışanı, yurtdışına seyahat ettikten sonra 9 Mart Pazartesi günü RMZ ofisinde bulunmuş, herhangi bir belirti göstermemiş ve sıcaklık taramasını geçmiştir.Birkaç saat sonra, Google çalışanı kendini iyi hissetmedi ve eve dönmeye karar verdi. Daha sonra devlet tarafından yetkilendirilen bir hastanede tarandı, hükümet karantinasına yerleştirildi ve bugün COVID-19 tarafından enfekte olduğu doğrulandı. Google çalışanı ile iletişim halindeyiz ve desteğimizi sunuyoruz."
Bu haftanın başlarında, Dell Hindistan'dan iki çalışan Corona Virüs açısından pozitif test edildi.
GOOGLE' DAN KUZEY AMERİKALI ÇALIŞANLARINA DA EVDEN ÇALIŞMA İZNİ
Geçen ay, Zürih'teki bir Google çalışanının COVID-19'dan etkilendiği onayladı. Çarşamba günü Google, tüm Kuzey Amerikalı çalışanlarından ay sonuna kadar evden çalışmalarını istedi.
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