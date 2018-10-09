Google Home Hub Tanıtıldı!
Google'ın "ekranlı akıllı hoparlörü" Home Hub tanıtıldı! İşte Home Hub'ın sundukları.
Google, yeni akıllı ekranı Home Hub'ı da bugün tanıttı. 7 inç'lik bir ekrana sahip olan yeni cihaz, Google Asistan üzerinden akıllı evinizi kontrol edebileceğiniz bir görsel arayüz sunuyor.
Home serisindeki hoparlörlerin yapabildiği her şeyi yapabilen Home Hub, sorularınızı cevaplayabiliyor, müzik çalabiliyor veya alışveriş listenizi gösterebiliyor. Üstelik ekranı olduğu için tüm bunları görsel olarak sunabiliyor. Sorunuzun cevabını görmek, özellikle yemek tarifi, listeler gibi uzun cevaplarda daha iyi olabiliyor.
Home Hub, YouTube'da sesinizle arama yapıp video izlemenize de izin veriyor. Home View ile gelen Home Hub, bir dokunuşla evinizdeki akıllı ev cihazlarının durumunu gösterebiliyor. Google Asistan ile 1.000 üreticinin cihazını kontrol etmeniz mümkün.
Home Hub, Google'ın Fotoğraflar uygulamasındaki yeni Live Albums işlevini de destekliyor. Yani albümleriniz, dahil olmasını istediğiniz kişilerle otomatik olarak güncelleniyor ve Home Hub'ın ekranına yansıyor.
Bugün ön siparişe sunulan Home Hub, 22 Ekim'de ABD'de, İngiltere'de ve Avustralya'da 149 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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