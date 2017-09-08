Google, HTC'yi Satın Almak Üzere mi?
İddialara bakılırsa Google, akıllı telefon dünyasını sarsacak, büyük bir satın almanın peşinde...
HTC'nin amiral gemisi U11 incelemelerde her ne kadar beğenilmiş olsa da, satış anlamında sıkıntılar yaşıyor. Tayvan merkezli firmanın satış verilerine bakıldığında Ağustos'taki satışların Temmuz'a göre yüzde 51 düştüğü gözleniyor. Bu sönük performans, Google'ın HTC'yi satın alma işlemlerini "tamamlamak üzere" olduğu iddialarına itibar kazandırdı.
Çince yayın DigiTimes'ın raporuna göre U11'e olan talep Temmuz'da doruk noktasına ulaştı ve izleyen aydaki sevkiyatlar, ciddi biçimde düştü. HTC'nin 2017'nin üçüncü çeyreği için telefon işine hala olumlu baktığı iddia ediliyor. Yılın ilk sekiz ayına bakıldığında ise, 2016'nın aynı dönemine göre satışların yüzde 14,4 düştüğü gözleniyor.
Google ise raporlara göre HTC'yle ortak olmayı veya HTC'nin akıllı telefon bölümünü satın almayı düşünüyor. HTC ve Google bir sonraki Pixel telefonu için zaten beraber çalışıyorlar; yani iki firma arasında devam eden bir ilişki zaten var. Rapor, bu tür bir anlaşmanın HTC'nin VR birimini veya firmanın tamamını kapsamayacağını söylüyor.
Satış veya ortaklıkla ilgili şimdilik başka bir detay olmasa da bu iddialar, geçen ay Bloomberg'in HTC için ortaya attığı iddiayı güçlendiriyor. Bloomberg, HTC'nin "stratejik seçenekleri" değerlendirmek üzere çalıştığını söylemişti. Google'ın HTC ile ortaklık kurması veya firmanın telefon bölümünü satın alması Samsung ve Apple gibi güçlü firmalarla rekabet etmesini kolaylaştırabilir. Google 2012'de Motorola Mobility'yi satın almış, ancak daha sonra bölümün büyük kısmını Lenovo'ya satmıştı.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
htc hissedarları hisselerini satmadan evvel fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar gibi geldi bana daha çok.