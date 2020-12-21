Google, Jüpiter ve Satürn'ün "Büyük Birleşmesini" Özel Doodle ile Kutluyor

Google, en son 800 yıl önce yaşanan Jüpiter ve Satürn "birleşmesini", yani "büyük birleşmeyi" hazırladığı özel bir doodle ile ana sayfasına taşıdı.