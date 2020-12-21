Google, Jüpiter ve Satürn'ün "Büyük Birleşmesini" Özel Doodle ile Kutluyor

Jüpiter ve Satürn gezegenleri, daha önce buradaki haberimizde de sizlere aktardığımız gibi, bugün birbirlerine uzun zamandır olmadıkları kadar yakın görünecekler. Öyle ki, iki gezegeni gözlemleyenler, yapışık Jüpiter ve Satürn'ü "yapışık gezegenler" gibi görebilecek. Buna genel olarak "Büyük Birleşme" adı veriliyor.
Bu olay sırf görsellik açısından bile eşsiz olsa da, işin içinde önemli bir detay da var. Bahsettiğimiz bu yakınlaşma, en son 1226 yılının Aralık ayında meydana gelmişti. Yani neredeyse 800 yıl önce...
Bu "birleşme" sırasında, iki gezegen arasında Jüpiter daha parlak görünecek, ancak Güneş nedeniyle bazı yerlerde görüntülenmesi zor olabilir. Ekvator'a yakın bölgelerde daha iyi gözlemleyebilmek mümkün olacak. Onları görmek için en iyi zaman, gün batımından yaklaşık bir saat sonra batıya bakan bir teleskopla olacak, ancak gezegenler o kadar parlak olacak ki alacakaranlıkta görünecekler ve eğer gökyüzü açıksa, Dünya'nın herhangi bir yerinden de görülebilecekler.
Google'dan, Jüpiter ve Satürn İçin Özel Doodle
Google de, bu olaya kayıtsız kalmadı ve özel bir Doodle ile "büyük birleşme" olayını ana sayfasına taşıdı. Doodle'da Satürn Jüpiter'e yaklaşıyor ve iki gezegen birbirlerine "çak yapıyorlar." Alt kısımda ise "küçük" Dünya'yı görüyoruz. Doodle'a tıklandığında ise, "2020 Kışı ve Çifte Gezegen" arama sonuçlarına yönlendiriliyoruz.
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