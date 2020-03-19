Google'da Kafasını Buzdolabına Sokan İnsan Fotoğrafları Gizemi

241543903 sayısını Google'a yazanlar karşılarına çıkan kafasını buzdolabına sokan insanları görünce şaşırabilirler. Son zamanlarda Google arama motoruna 241543903 yazılıp aratıldığında neden kafasını buzdolabına sokan insan fotoğraflarının çıktığı bir merak konusu halini almıştır.
Neden Kafalarını Buzdolabına Sokuyorlar?
Konuya dair farklı sebepler ortaya atılsa da gerçek kısa bir süre sonra anlaşılmıştır. Buzdolabına kafasını sokarak fotoğraf çekme çılgınlığını ortaya çıkaran kişi New Yorklu fotoğraf sanatçısı David Horvitz'tir.
David Horvitz 2009 yılında gökyüzü fotoğraflarıyla ilgili okuyucularına her gün bazı talimatlar gönderiyordu. Bu talimatlar arasında 'gün batımını izlemek için etrafınızdaki en uzun binanın çatısına çıkmak için izin isteyin' ya da 'Youtube yorumlarında bulunan kavgalara dramatik bir seslendirme yapın' gibi talimatlar da bulunuyordu.
241543903 Hikayesi
David Horvitz bu talimatları verdiği Flickr hesabı üzerinden 6 nisan 2009'da kafasını buzdolabının içine sokarak çekildiği bir fotoğrafı 241543903 etiketiyle okuyucuları ile paylaştı ve bu da talimatlardan biriydi. Bu talimat aslında Mylinh Nguyen adlı hasta bir arkadaşına verdiği tavsiyeden esinlenerek aklına gelmiştir.
241543903 Nedir?
241543903 sırrı nedir? David Horvitz'in kafasını buzdolabının içine sokarak çektiği fotoğrafın etiketi olan 241543903 sayısının aslında özel ve gizli bir anlamı yoktur. David Horvitz bu sayıyı; o sırada buzdolabında bulunan donmuş erişte ve soya fasulyesinin barkodlarını buzdolabının seri numarası ile kombine ederek oluşturmuştur ve oluşturduğu bu sayı etiketiyle fotoğrafı paylaşmıştır.
Kafayı Buzdolabına Sokma Akımı
David Horvitz fotoğrafını yayınladıktan kısa bir süre sonra Tumblr hesabı üzerinden takipçilerinin kafalarını buzdolabının içine sokarak fotoğraf çektirmesini ve daha sonra 241543903 etiketi ile paylaşmalarını istediği bir talimat yayınlamıştır. Bu talimat sonrasında David Horvitz internet ortamında yeni bir akımın doğmasına da böylelikle sebep olmuştur.
Fotoğraflar Brezilya'da sıklıkla kullanılan Orkut adındaki bir sosyal paylaşım ağında paylaşılmaya başlanmasıyla internet ortamında bir viral haline gelmiştir. İnsanlar buzdolabına kafalarını hatta tüm vücutlarını soktukları fotoğrafları bu sayı etiketi ile paylaşmaya başlayarak akıma uymuştur. Bu akım çok hızlı bir sürede sosyal medya ortamında popüler olarak da merak konusu haline gelmiştir.
İlk Olarak Brezilya'da Buzdolabına Kafa Sokma Akımı Viral Oldu
İlk olarak Brezilya'daki Orkut sosyal paylaşım ağında patlayan 241543903 akımı sonrasında da Japonya'da sosyal paylaşım ağlarında paylaşılarak aynı büyük etkiyi yaratmıştır. Son olarak 2010 yılının başlarında yaygın olarak kullanılan Facebook sosyal paylaşım ağında da viral haline gelen akım uzun süre gümdemde kalmıştır.
Binlerce insan David Horvitz'in başlattığı akıma katılmış ve çeşitli fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşmış ve fotoğraflarına 241543903 adını vermiştir. Brezilya'daki arkadaşına fotoğrafları ve olayı anlatan bildiri gönderen David Horvitz oldukça popüler olarak bu durumu da bir fırsata çevirmiştir.
David Horvitz bu talimatların bulunduğu 'Everyting That Can Happen in a Day/Bir Günde Her Şey Olabilir' adlı bir kitap derleyip yayınlamıştır.
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