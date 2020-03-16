Google, ABD için Corona Virüsü Sitesi Yapıyor

ABD başkanı Donald Trump'ın Google'ın Corona virüsüyle ilgili bir web sitesi geliştirdiği açıklaması, kısmen doğru çıktı. Google, paylaştığı tweet'lerde ABD hükümetiyle bir araya gelerek COVID-19 belirtileri, riskleri ve testleri hakkında bilgiler veren, "ülke çapında bir web sitesi" oluşturacağını söyledi.
Google, COVID-19'un yayılmasına karşı savaşmak için hükümet ile "tam bir uyum" içerisinde olduğunu söyledi. Bununla birlikte firma, Trump'ın ilk açıklamalarıyla yeni planlar arasındaki farkla ilgili bir açıklama yapmadı. İnternet devinin Corona virüsüyle ilgili Verily projesi gibi başka girişimleri de bulunuyor.
Google'ın verdiği bilgiye göre web sitesinin "ilk sürümü" 16 Mart'ta (bugün) kullanıma açılacak ve işlevler, "zamanla, sürekli olarak" sunulacak.
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