Google, KaiOS İçin 22 Milyon Dolar Yatırım Yaptı
Google, akıllı telefonları bir anlığına unuttu ve akıllı olmayan telefonlara önemli bir yatırım yaptı!
Google, akıllı olmayan telefonlarda kullanılan işletim sistemi KaiOS'a 22 milyon dolar yatırıyor. Firefox OS'un küllerinden doğan KaiOS, şu günlerde feature phone olarak bilinen akıllı olmayan telefonlarda giderek yükseliyor.
Google'ın Android ile devasa bir hükümdarlığa sahipken böyle bir platformla ilgilenmesi garip görünebilir ancak firma stratejik bir hamle yapmanın peşinde. KaiOS CEO'su Sebastien Codeville'dan gelen açıklamaya göre "Google ve KaiOS, Google Asistan, Google Haritalar, YouTube ve Google Arama'yı KaiOS kullanıcılarına getirmek için ortak çalışmayı kabul ettiler". Web tabanlı bir işletim sistemi olan KaiOS, uygulamalarında HTML5, Javascript ve CSS'ten faydalanıyor.
Bugüne kadar 40 milyon KaiOS cihazının satıldığı söyleniyor. Akıllı telefonların karşısında bu kadar çok feature phone satılmış olması etkileyici.
Zeynel A. Öztürk
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