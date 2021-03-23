Google, Kendi TikTok'unu Geliştirdi: İşte Threadit ve Sundukları...

Uzaktan çalışmayı biraz daha eğlenceli ve verimli hale getirmek için Google, Threadit adında yeni bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama, kullanıcıların etkili iletişim için ekip içinde küçük video mesajları oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyor.
Çalışanlar için TikTok gibi değerlendirilebilecek olan Threadit, Google'ın kurum içi "kuluçka merkezi" Area 120 tarafından geliştirildi. Hem web sitesi hem de Chrome uzantısı olarak kullanılabiliyor. Google, bunun insanların fikirlerini ifade etmeleri için harika bir yol olduğunu yazıyor.
Resmi blog gönderisinde Google, "programları koordine etmeye gerek kalmadan ilerlememizi göstermek, sorular sormak veya geri bildirim talep etmek isteyen insanlar için ideal olduğunu" belirtiyor.
Threadit ile kullanıcılar, konuştukları kısa süreli videoları kaydedebiliyor ve hazır olduklarında ekiple paylaşabiliyorlar. Ekip üyeleri, bulundukları saat dilimine bakılmaksızın uygun olduklarında videoya yanıt verebilir ve böylece kronolojik olarak sıralanmış bir video oluşturabiliyor.
Videoların göndericisi, izleyicilerin videoyla nasıl etkileşime girebileceğini de kontrol edebiliyor. Yalnızca görüntüleme erişimi verebiliyor veya orijinal videoya yanıt olarak yeni bir klip eklemelerine izin verebilir.
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