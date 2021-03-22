Gizli Netflix Kodları: Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Netflix, bir şekilde hepimizin hayatına girmiş durumda. Ancak Netflix'in bize sunduğu film ve dizi kategorileri ne yazık ki çoğu zaman yeterli değil. Örneğin aksiyon gerilim filmlerini ya da kitaplardan uyarlanan dramaları tek bir liste halinde görmeniz mümkün değil. Neyse ki tam da bu noktada, yardımımıza gizli Netflix kodları yetişiyor. Peki ama nedir bu gizli Netflix kodları, nasıl kullanılır, ne işe yarar?
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Öncelikle bilmeniz gereken, bu kodların sadece Netflix'i web tarayıcısı üzerinden kullanıyorsanız işinize yarayacağı. Netflix, özelleştirilmiş onlarca farklı kategori için farklı bir kod sunuyor. Hemen aşağıda bulacağınız bu kodları kullanarak, dilediğiniz kategorideki yapımları bir arada görme şansına sahipsiniz.
Netflix Kodları Nasıl Çalışıyor?
Netflix'in gizli kodlarını kullanmak oldukça kolay. Yapmanız gerekeni bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki Askeri Aksiyon ve Macera filmlerini bir arada görmek istiyorsunuz. Aşağıdaki listede, bu kategorinin kodunun 2125 olduğunu göreceksiniz.
Şimdi yapmanız gereken, tarayıcınızın adres çubuğuna "https://www.netflix.com/browse/genre/2125" adresini girmek. Bu adreste yer alan 2125, aradığınız kategorinin kodu.
2125 yerine, aşağıdaki kapsamlı listeden herhangi bir kodu girerek karşılığı olan kategoriye ulaşabilirsiniz. İşte bu kadar basit.
Şimdi gelin, Netflix Gizli Kodları listemize birlikte göz atalım...
Aksiyon ve Macera 1365
- 2125 Askeri Aksiyon ve Macera
- 43040 Aksiyon Komedi Filmleri
- 10702 Ajanlı Aksiyon ve Macera
- 9584 Suç Konulu Aksiyon ve Macera
- 1568 Aksiyonlu Bilim Kurgu ve Fantastik
- 43048 Aksiyon Gerilim Filmleri
- 77232 Asya Yapımı Aksiyon Filmleri
- 7442 Macera
- 10118 Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmleri
- 8985 Dövüş Sanatı Filmleri
- 7700 Kovboy Filmleri
- 46576 Klasik Aksiyon ve Maceralar
Klasik Filmler 31574
- 46576 Klasik Aksiyon ve Macera
- 31694 Klasik Komediler
- 29809 Klasik Dramalar
- 32392 Klasik Müzikaller
- 31273 Klasik Romantik Filmler
- 46588 Klasik Gerilim
- 7687 Film Noir
- 52858 Destansı Yapımlar
- 53310 Sessiz Filmler
Komediler 6548
- 9302 Anime Komedi
- 10256 Sulu Komediler
- 89585 Korku-Komedi Filmleri
- 869 Kara Mizah
- 13335 Müzikaller
- 2700 Politik Komediler
- 5286 Spor Komedileri
- 26 Alaycı Belgeseller
- 9702 Mantık Dışı Komediler
- 11559 Stand-up Komedisi
- 3519 Gençlik Komedileri
- 4922 Taşlamalar
- 5475 Romantik Komediler
Dramalar 5763
- 3179 Biyografik Dramalar
- 4961 Kitaplardan Uyarlanan Dramalar
- 3653 Gerçek Hayattan Uyarlanan Dramalar
- 500 LGBTQ Dramaları
- 6889 Suç Dramaları
- 6616 Politik Dramalar
- 1255 Romantik Dramalar
- 3947 Sosyal Konulu Dramalar
- 11 Askeri Dramalar
- 7243 Spor Dramaları
- 5012 Şov Dünyası Dramaları
Korku Filmleri 8711
- 75804 Vampirli Korku Filmleri
- 75405 Zombi Temalı Korku Filmleri
- 6998 Şeytanlı Hikayeler
- 52147 Gençlik Korku Filmleri
- 42023 Doğaüstü Korku Filmleri
- 8646 İşkenceci ve Seri Katil Filmleri
- 947 Cavavarlı Filmler
- 89585 Korku-Komedi Filmleri
- 10944 Kült Korku Filmleri
Romantik Filmler 8883
- 5475 Romantik Komediler
- 502675 En Beğenilen Romantik Yapımlar
- 35800 Romantik Erotik Filmler
- 36103 Sıra Dışı Romantizm
- 9916 Bağımsız Romantik Filmler
- 1255 Romantik Dramalar
- 31273 Klasik Romantik Filmler
Bilim-Kurgu ve Fantastik 1492
- 3327 Uzaylı Temalı Bilim-Kurgu
- 6926 Bilim-Kurgu Macera
- 3916 Bilim-Kurgu Dramaları
- 11014 Bilim-Kurgu Gerilim Filmleri
- 1568 Aksiyonlu Bilim-Kurgu ve Fantastik
- 47147 Klasik Bilim-Kurgu ve Fantastik Yapımlar
- 4734 Kült Bilim-Kurgu ve Fantastik Yapımlar
- 9744 Fantastik Filmler
- 1694 Bilim-Kurgu Korku Filmleri
Spor Filmleri 4370
- 8985 Dövüş Sanatı Filmleri
- 12339 Beyzbol Filmleri
- 12762 Basketbol Filmleri
- 6695 Dövüş Sanatları, Boks ve Güreş
- 12549 Futbol Filmleri
- 12803 Amerikan Futbolu Filmleri
- 5286 Spor Komedileri
- 180 Spor Belgeselleri
- 7243 Spor Dramaları
- 12443 Boks Filmleri
- 9327 Spor ve Sağlık
Gerilim Filmleri 8933
- 9147 Casus Konulu Gerilimler
- 10499 Suç Temalı Gerilim Filmleri
- 10504 Politik Gerilim Filmleri
- 5505 Psikolojik Gerilimler
- 11014 Bilim-Kurgu Gerilim Filmleri
- 972 Erotik Gerilim Filmleri
- 43048 Aksiyon Gerilim Filmleri
- 3269 Bağımsız Gerilim Filmleri
- 31851 Gangster Filmleri
- 9994 Gizem
- 11140 Doğaüstü Gerilimler
Belgeseller 6839
- 3652 Biyografik Belgeseller
- 5349 Tarihi Belgeseller
- 90361 Müzik ve Konser Belgeselleri
- 9875 Suç Belgeselleri
- 7018 Politik Belgeseller
- 2595 Bilim ve Doğa Belgeselleri
- 3675 Sosyal ve Kültürel Belgeseller
- 2760 Ruhani Belgeseller
- 4006 Askeri Belgeseller
- 180 Spor Belgeselleri
- 1159 Gezi ve Macera Belgeselleri
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- 46553 Klasik Diziler
- 26146 Suç Temalı Diziler
- 74652 Kült Diziler
- 27346 Çocuk Dizileri
- 67879 Kore Dizileri
- 4814 Mini Diziler
- 25804 Askeri Diziler
- 10673 Aksiyon ve Macera Dizileri
- 10375 Komedi Dizileri
- 10105 Belgesel Dizileri
- 11714 Drama Dizileri
- 83059 Korku Temalı Diziler
- 4366 Gizem Dizileri
- 1372 Bilim-Kurgu ve Fantastik Diziler
- 9833 Reality Programları
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