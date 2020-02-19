Google, Kişisel Veri Toplayan Uygulamaları Kötü Vurdu

Google, Android'i daha güvenli bir platform haline getirmek için uygulama izinlerini gereksiz kullanan uygulamaları kovalamaya devam ediyor.
Firma, yakın zamanda uygulama izinleriyle ilgili yaptığı bir ilke değişikliği sonucunda, SMS ve çağrı verilerini isteyen uygulamaların tüm uygulamalar içerisinde yüzde 2 oranına düştüğünü söyledi. Firma, 2018'de yürürlüğe koyduğu bir ilkeyle gereksiz yere kişisel bilgi toplamak isteyen izinleri kısıtlamaya başlamıştı. Bunun sonucu olarak artık çok az uygulama, çağrı günlüklerine ve kişisel veriler erişim talep ediyor.
Firma, geçtiğimiz günlerde 790.000 zararlı uygulamanın Play Store'dan engellendiğini duyurmuştu. Bunun yanında firmaya göre "on binlerce uygulama" mağazadan kaldırıldı.
Tüm bu girişimlere rağmen bazı şüpheli Android uygulamaları, mağazaya girmeyi başardı. Popüler uygulama CamScanner, geçen sene aldığı bir güncellemeyle hacker'ların cihazlara trojan yüklemesine olanak tanımıştı. Bir başka incelemede ise 1.300'den fazla uygulamanın izin verilmemesine rağmen kullanıcı verilerine ulaşabildiği ortaya çıkmıştı.
Google'ın Android'i güvenli hale getirme girişimleri iOS karşısında zayıf kalsa da, geliştiricilerin gizliliğe daha çok saygı göstermelerini sağladı.
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