Google, Laptop'ları İçin Apple'ı Takip Ediyor; Kendi İşlemcilerini Üretiyor

Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonları için yonga seti Tensor'u duyurduktan sonra, şimdi de dizüstü bilgisayar ve tablet bilgisayarları için daha büyük boyutlu CPU'lar yapma planları içinde. 3 farklı kaynaktan alıntı yapan Nikkei Asia'nın haberine göre Google, Chrome işletim sistemiyle çalışan dizüstü bilgisayarı ve tabletler için 2023 yılına kadar yeni çipler çıkartabilir.
Google'ın bu hamlesinin arkasında, Apple'ın özel hazırladığı M1 çipleriyle yakaladığı başarısının feyzi var gibi görünüyor. Ayrıca Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, Baidu ve Alibaba Grup gibi şirketler de bulut hizmetlerini ve elektronik ürünlerini güçlendirmek için kendi yarı iletkenlerini hazırlamaya çalışıyor. Şirketlerin kendi işlemcilerini üretme düşüncesi, yazılım ve donanım entegrasyonu üzerindeki sorunları kaldırmak üzerine.
Nikkei Asia, Google ekibinin geliştirdiği ARM işlemcilerinin fikri mülkiyeti, dünyadaki mobil cihazların %90'ından fazlasında kullanılan Softbank imzalı İngiliz donanım firması Arm'ın işlemci planlarına dayanıyor.
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