Facebook'a Büyük Şok: WhatsApp'a Tarihi Bir Ceza Kestiler!

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), veri koruma kurallarının ihlali nedeniyle WhatsApp İrlanda'ya 225 milyon Euro para cezası verildiğini açıkladı. Bu, DPC tarafından şimdiye kadar verilen en büyük para cezası ve AB veri yasaları kapsamında bir kuruluşa verilen en büyük ikinci ceza.
DPC ayrıca, mesajlaşma hizmetine, veri işleme konusunda belirli bir dizi düzeltme yapmasını da şart koştu. WhatsApp ise karara katılmadığını, cezaların tamamen orantısız olduğunu iddia etti ve karara itiraz edeceğini belirtti.
Soruşturma, AB tarafından veri korumayla ilgili yeni kuralların yürürlüğe girmesinin ardından, yaklaşık üç yıl önce DPC tarafından başlatılmıştı; WhatsApp'ın, WhatsApp hizmetlerinin hem kullanıcılarına hem de kullanıcısı olmayanlara bilgi sağlanması ve bu bilgilerin şeffaflığına ilişkin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini inceledi. İnceleme, WhatsApp ve diğer Facebook şirketleri arasında verilerinin işlenmesi hakkında kullanıcılara sağlanan bilgilerin şeffaflığını da içeriyordu.
Geçen yılın Aralık ayında, soruşturmasını tamamlayan DPC, taslak kararını GDPR'nin gerektirdiği şekilde değerlendirilmek üzere diğer Avrupa veri düzenleyicilerine gönderdi. Ancak, bu makamların sekizi, DPC'nin önerilen 50 milyon avroya kadar para cezası da dahil olmak üzere taslak sonuçlara katılmadı.
DPC, diğer düzenleyicilerle nasıl devam edileceği konusunda bir fikir birliğine varamadığı için, dava bu yazın başlarında Avrupa Veri Koruma Kurulu'na (EDPB) havale edildi. Son karar, DPC'nin EDPB'nin kararında yer alan bir dizi faktör temelinde önerilen cezasını yeniden değerlendirmesini ve artırmasını gerektiren açık bir talimat içeriyordu ve bu yeniden değerlendirmenin ardından DPC, WhatsApp'a 225 milyon Euro para cezası verdi.
Bugüne kadarki en büyük GDPR cezası yaklaşık 746 milyon Eıro civarındaydı ve Lüksemburg'daki yetkililer tarafından yaz aylarında Amazon'a kesilmişti. Son yıllık raporuna göre, DPC'nin Facebook, Apple, Instagram, Google ve Twitter'a yönelik çok sayıda soruşturması devam ediyor...
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